M5S, è già battaglia sul simbolo 

Tenere unita la comunità pentastellata e avvertire Beppe Grillo sui rischi di un'azione legale. Questi i due obiettivi dell'intervento social del presidente M5S Giuseppe Conte, che parla al Movimento dopo la chiusura della votazione bis sullo Statuto. La base ha confermato la cancellazione del ruolo del garante. E il leader invita tutti a «guardare avanti, quel che è stato è stato».

L'ex premier, ora più che mai, prova a serrare le fila con un appello alla coesione. «Il M5S è la casa democratica di tutti», dice. Anche di chi si è astenuto, e di chi, con il suo voto, si è schierato dalla parte del fondatore. Una fetta non trascurabile di iscritti, a cui il presidente tende la mano. «Non è più l'epoca delle cacciate e delle espulsioni», scandisce.

Guardando al futuro, però, i toni si fanno più muscolari. Danilo Toninelli, qualche ora prima della diretta social del leader, conferma i sospetti: «Grillo impugnerà il simbolo e lo farà diventare suo con un'azione legale». Conte non scansa la questione. Anzi, avverte: «Abbiamo studiato tutto con gli avvocati. Chi si azzarda a intralciare il M5S troverà una solida barriera legale, pagherà i legali, anche i nostri, la lite temeraria, e pure i danni».

Dopo mesi di conflitto aperto sulla Costituente, tutto lascia presagire che la battaglia si sposterà in tribunale. Con Grillo pronto alla sfida da lui stesso adombrata. Il suo entourage è convinto che andrà avanti. «Il simbolo è di sua proprietà al cento per cento, incalza Toninelli. Ma quello sul contrassegno potrebbe non essere l'unico fronte della guerra legale. Dall'inner circle grillino si moltiplicano gli attacchi diretti alle procedure di voto e alle modalità della Costituente, a partire dalla cancellazione degli iscritti della scorsa estate.

E c'è chi non esclude che un'impugnazione parallela possa interessare anche questi aspetti. «Grillo è sempre stato imprevedibile e lo sarà ancora», avvisa chi lo conosce bene. Conte non lascia cadere la questione. «Falsità e calunnie, tutto è stato trasparente», spiega. Sulla cancellazione degli iscritti, chiarisce: «Si è rispettata una clausola statutaria». Sulla piattaforma di voto, lancia una frecciata a Roberto Casaleggio: «È gestita da terzi, non come Rousseau». Poi, l'affondo: «Io ho l'onore di questa comunità e la difenderò con le unghie e con i denti».

RIPRODUZIONE RISERVATA