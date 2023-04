M5S e centrosinistra assieme ma in ritardo sul programma 

Comandini è uno dei papabili per la corsa alla presidenza. Lo è anche, per il M5S, Desirè Manca, che per il 29 aprile a Sassari ha organizzato un dibattito intitolato “Il caso Sardegna tra presente e futuro”, al quale interverranno il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Sparaciari e i consiglieri regionali Gianfranco Ganau (Pd), Gianfranco Satta (Progressisti), Antonio Piu e Daniele Cocco dell’alleanza Rosso Verde. «Gli incontri che ci accompagneranno verso le regionali avranno per oggetto la condivisione di progetti e non la ricerca di un accordo elettorale», ha detto, «successivamente sottoporremo i punti programmatici al confronto con le altre forze progressiste».

Prima la coalizione, poi il programma comune e solo dopo i nomi che lo potranno incarnare. Non si stancano di ripeterlo i vertici di centrosinistra e Movimento Cinquestelle. In realtà, questo è anche il motivo per cui l’eventuale ricorso a elezioni anticipate li metterebbe in difficoltà: non sono pronti, anzi sono in ritardo nella costruzione dello schieramento che vorrebbe fermare il centrodestra alle prossime regionali. Perché un progetto condiviso ancora non c’è.

I Dem

Ieri il segretario regionale del Pd Piero Comandini ha annunciato l’apertura di un tavolo di coalizione dopo Pasqua: «Promuoveremo un incontro con tutte le forze d’opposizione presenti in Consiglio regionale e con tutti i movimenti fuori ma comunque pronti alla realizzazione di un’alternativa al centrodestra». Il programma è fondamentale. «Non si tratta solo di vincere le elezioni, ma di costruire un progetto di ampio respiro, che possa durare dieci anni», ha spiegato. Comandini smentisce anche che una decisione sul candidato governatore sia stata già presa, e soprattutto che sarà del M5S. «Nessuno si è ancora sbilanciato a chiedere o proporre qualcosa, né il Pd ha promesso alcunché», ha assicurato, «da parte nostra c’è la voglia di costruire un percorso attraverso cui si stabilirà il candidato che potrà rappresentare il programma elettorale».

Pentastellati

Comandini è uno dei papabili per la corsa alla presidenza. Lo è anche, per il M5S, Desirè Manca, che per il 29 aprile a Sassari ha organizzato un dibattito intitolato “Il caso Sardegna tra presente e futuro”, al quale interverranno il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Sparaciari e i consiglieri regionali Gianfranco Ganau (Pd), Gianfranco Satta (Progressisti), Antonio Piu e Daniele Cocco dell’alleanza Rosso Verde. «Gli incontri che ci accompagneranno verso le regionali avranno per oggetto la condivisione di progetti e non la ricerca di un accordo elettorale», ha detto, «successivamente sottoporremo i punti programmatici al confronto con le altre forze progressiste».

Gli altri

Francesco Agus (Progressisti) ha confermato che «ci sono già i rapporti tra le opposizioni a Solinas, che coincidono anche con le opposizioni alla Meloni, quindi la coalizione è nelle cose». Tuttavia, «occorre un progetto, perché sappiamo che anche sommando tutte le opposizioni, allargando anche a chi è all’esterno, non è detto che ci sia una proposta vincente». Secondo il progressista, è necessario «aggiungere un qualcosa che convinca ad andare alle urne quel 60% di elettorato sardo che, stando alle ultime rilevazioni, è intenzionato a non andare a votare». Per riuscirci, «la nostra proposta è: prima la coalizione, poi il progetto, e poi capire chi possa interpretarne una sintesi. E il progetto non può comunque essere un ritorno al passato. I lavori sono in corso ma ancora non c’è sintesi». Anche per Eugenio Lai (Alleanza Rosso Verde) «è indispensabile che si riparta da un tavolo di coalizione che definisca il programma e cominci a parlare del candidato. Stiamo provando a lavorare per unire tutte le sinistre all’interno di una coalizione progressista». (ro. mu.)

