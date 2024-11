M5S, Conte alla prova della costituente 

Roma. In ballo c'è il futuro del Movimento, con la regola del doppio mandato, il nome e il simbolo. E perfino gli incarichi di Giuseppe Conte e di Beppe Grillo: nessuno dei due può essere sicuro che lunedì ricoprirà ancora lo stesso ruolo. E poi c'è un'incognita più contingente, che però incide molto sul clima - se non sull'esito - della Costituente M5s, che si aprirà nelle prossime ore a Roma: la presenza del Garante. Grillo ha saputo tenere alta l'attesa, anche se i beninformati dicono che difficilmente si farà vedere di persona. «È imprevedibile, magari farà un collegamento video», azzarda qualcuno.

Per adesso, però, agli organizzatori non è stato comunicato nulla. «In ogni caso - fanno sapere - massima disponibilità a dargli la parola». L'altra incognita, stavolta legata al regolamento, è quella del quorum: gli iscritti sono 88.943 e perché siano valide le decisioni su alcuni temi, come il ruolo del garante o il cambio del nome e del simbolo, dovrà votare la maggioranza più uno. È un passaggio tecnico ma anche politico. E infatti nel M5s qualche preoccupazione c'è. Già da giorni, la truppa dei parlamentari vicini a Conte mette in guardia dal «sabotaggio», cioè da un'azione pro-Grillo che sarebbe in corso per incentivare l'astensionismo, in modo da vanificare i voti «di peso» e quindi l'esito stesso della Costituente. Che, ogni ora di più, assume l'aspetto del duello fra Conte e Grillo.

È vero che si tratta di un passaggio pensato per ridisegnare e quindi rilanciare un Movimento uscito con le ossa rotte dalle ultime tornate elettorali, ma è anche vero che sia il presidente sia il garante hanno finito per personalizzarlo. Grillo cercando di minare fin dall'inizio il percorso, Conte mettendo sul piatto la sua stessa permanenza alla guida del M5s. Fra le decisioni che i militanti sono chiamati a confermare o a sconfessare, infatti, c'è anche quella sul campo progressista. Rassicura la partecipazione: sold out di presenze al Palacongressi, oggi e domani 3.500 i partecipanti". Il clou della Costituente sarà domani alle 15, quando ci sarà la chiusura del voto e lo scrutinio: il momento della verità.

