M5S al voto con l’incognita del quorum  

Una questione di forma. Ma anche di contenuto politico scottante. Si avvicina la pubblicazione dei quesiti che saranno messi ai voti dell’Assemblea costituente del M5S. Resta qualche virgola da aggiungere, ma la sostanza c’è tutta. Gli iscritti, a suon di click, si esprimeranno su questioni nevralgiche per il futuro del Movimento, dalla modifica del ruolo del garante, alla revisione del tetto dei due mandati, fino al tema delle alleanze. Nella stesura finale dei quesiti, si infittiscono le riflessioni sulle parole più equilibrate da usare e sull’impalcatura delle procedure di voto. Dettagli non da poco, che potrebbero determinare il successo o l’insuccesso dell’operazione. I timori sono legati soprattutto al raggiungimento del quorum della metà più uno degli iscritti, necessario per validare al primo turno la votazione dei quesiti sulle modifiche allo Statuto. Tra questi, quelli che riguardano il garante e il simbolo del Movimento. Sul ruolo di Beppe Grillo, è andato in scena un ampio dibattito al tavolo di lavoro. Sul simbolo il quesito sarebbe orientato sulla revisione delle regole per modificarlo. Lo Statuto prevede una proposta «concertata» tra presidente e garante, difficilmente raggiungibile con la guerra in corso tra Conte e Grillo. Invece, tra i «quesiti di indirizzo» ci saranno quello sulla collocazione politica del Movimento e quello superamento del limite dei due mandati.

