M5S, a Nuoro la prima festa sarda 

Il Movimento Cinquestelle scalda i motori in vista delle comunali a Nuoro, dove è candidato sindaco per il Campo largo Emiliano Fenu. A quasi due mesi dal voto dell’8 giugno, il 12 aprile, proprio nel capoluogo barbaricino, è in programma la prima festa del M5S in Sardegna. All'appuntamento al teatro Ten (Teatro Eliseo) dalle 9.30 alle 19.30 è atteso anche il presidente del M5S Giuseppe Conte. Sul palco si alterneranno parlamentari, consiglieri regionali e comunali per discutere di sanità, lavoro, energia, trasporti, territorio, giovani, Einstein Telescope e del primo anno di governo della Giunta guidata da Alessandra Todde.

Interventi

Prevista anche la partecipazione dello stesso Fenu, di Ettore Licheri, Sabrina Licheri, Susanna Cherchi, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, Giuseppe Antoci, l’ex ministro Alfonso Bonafede. Chiuderà la giornata l'intervento della presidente Todde. «La nostra è la forza delle idee - scrivono i pentastellati annunciando l'evento - la conferma del buon governo e della capacità della nostra presidente e del M5s di amministrare con capacità e onestà».

Durante la giornata si alterneranno gli interventi degli assessori alla Sanità e al Lavoro, Armando Bartolazzi Desirè Manca, e di tutti i consiglieri regionali: il capogruppo Michele Ciusa, i presidenti delle commissioni Bilancio e Urbanistica, Alessandro Solinas e Roberto Li Gioi, Gianluca Mandas, Lara Serra, Emanuele Matta.

Ancora non è ufficiale, ma alla festa pentastellata potrebbero partecipare anche ospiti di forze politiche alleate. Per esempio gli esponenti del gruppo “Uniti con Alessandra Todde”. Nell’ultimo periodo erano rimbalzate anche alcune indiscrezioni sulla volontà della presidente di costituire un gruppo-partito unico, proprio con i consiglieri di Uniti. Due ipotesi: la confluenza dei consiglieri M5S in Uniti con Todde, o viceversa. Per entrambe, non sembrano esserci le condizioni. Soprattutto la base romana del movimento, lo dimostra la festa in programma, non accetterebbe mai di rinunciare al simbolo nell’unica Regione che governa.

