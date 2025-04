“M/T Moby Prince” Lunedì e martedì al Carmen Melis 

Lunedì alle 20.30 e, in replica per le scuole, il giorno dopo alle 8.30, andrà in scena al Teatro Carmen Melis di Cagliari “M/T Moby Prince 3.0”. In occasione del trentaquattresimo anniversario della tragedia, cittadini e studenti cagliaritani saranno coinvolti nel racconto di un episodio fortemente radicato nel territorio dove vivono, ma di cui spesso ignorano del tutto i fatti e le loro conseguenze sulle persone che ne sono state colpite.

Gli spettacoli, realizzati con il Patrocinio del Comune di Cagliari e con il contributo di Conad, saranno preceduti da un saluto del presidente dell’associazione 10 Aprile Familiari Vittime Moby Prince Onlus, Luchino Chessa.

Il 10 aprile 1991, infatti, avvenne la collisione tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo nella rada di fronte al porto di Livorno. Oggi, due giovani attori che all’epoca dei fatti non erano ancora nati, si affiancano sul palco nello spettacolo teatrale che racconta l’incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince. Per farlo, utilizza l’interazione - visiva e narrativa - tra le due componenti drammaturgiche della messa in scena in cui immagini e parole conducono lo spettatore nell’enorme buco nero che avvolge ogni aspetto della vicenda, disorientandolo fino al punto da chiedersi come tutto questo sia stato possibile. L’ingresso agli spettacoli è libero ma è obbligatoria la prenotazione a grufoegrufo@gmail.com.

