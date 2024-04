“M/T Moby Prince 3.0” per non dimenticare 

Il ricordo delle vittime del più grave disastro marittimo nel secondo dopoguerra in Italia con “M/T Moby Prince 3.0” di Francesco Gerardi e Marta Pettinari, nell'interpretazione di Lorenzo Satta e Alessio Zirulia, con disegno luci di Davide Riccardi, regia video e sound design di Fabio Fiandrini e videoproiezioni a cura di Chiara Becattini, per la regia di Federico Orsetti in collaborazione con Associazione “140” / familiari vittime Moby Prince e l'Associazione 10 Aprile - Familiari Vittime Moby Prince Onlus in cartellone questa mattina alle 10.30, per le scuole, all’Akinu Congia di Sanluri e domani alle 21 al all’Oriana Fallaci di Ozieri (con una matinée per le scuole il giorno dopo, mercoledì, alle 10.30) sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa firmata CeDAC Sardegna.

Un'opera multimediale di grande impatto scenico per raccontare una tragedia – nell'incidente avvenuto il 10 aprile del 1991 nella rada di fronte al porto di Livorno morirono 140 persone, tra cui il comandante Ugo Chessa, i passeggeri, gli ufficiali e l'equipaggio, con un unico superstite, il mozzo Alessio Bertrand – ma anche per cercare di far luce su uno dei misteri ancora irrisolti del Belpaese attraverso documenti e testimonianze, perizie tecniche e atti processuali, da cui emergono incongruenze nelle ricostruzioni ufficiali, omissioni e forme di depistaggio: sul giallo dell'incendio a bordo della motonave diretta a Olbia in seguito alla collisione con la petroliera Agip Abruzzo sono state istituite 2 commissioni d'inchiesta senza riuscire ad appurare la verità.

