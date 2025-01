“M”, la serie che saprà provocarvi Dai romanzi di Antonio Scurati, Luca Marinelli è Benito Mussolini 

Sedotti da lui, sedotti dal gran capo del fascismo proprio come capitò agli italiani. È appena passato il 3 gennaio, centesimo anniversario del discorso di sfida in Parlamento di Mussolini, considerato l'inizio della dittatura, e Luca Marinelli che lo ha interpretato nella serie kolossal Sky Original (8 episodi prodotti da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment in onda da venerdì 10 gennaio su Sky e in streaming su Now) quasi non si è ripreso. «È stato spaventoso recitarlo», dice.

La serie tratta dal bestseller premio Strega 2019 di Antonio Scurati (Bompiani), nelle mani del regista inglese del film Oscar “L’ora più buia” Joe Wright e del duo di scrittura Stefano Bises e Davide Serino, non è il biopic che in questi anni la tv ha attraversato con successo sempre restando nella comfort zone del santino da raccontare, salvo poche eccezioni. Qui c'è lo sguardo del guascone istrionico seduttivo romagnolo che guarda in camera determinato ad asfaltare lo spettatore mettendolo davanti al fatto compiuto ossia che a quell'uomo della provvidenza, l'Italia per lunghi anni ha dato credito, appoggiandolo in imprese che poi la Storia rivelerà per quelle che sono: misfatti e tragedie in una ferita che 80 anni dopo la fine della guerra chissà se è rimarginata per davvero.

«Il rischio empatia c'era», dice Wrigth, «ma con il pubblico abbiamo fatto una operazione alla Brecht dando il massimo grado di vicinanza con il personaggio e gli accadimenti e poi gli abbiamo fatto mancare il terreno sotto i piedi quando si vede quello che succede e così ci si sente in colpa per quello che al Duce abbiamo permesso di fare».

Che reazioni ci saranno ad una serie capolavoro che provoca, butta addosso le malefatte di Mussolini a noi discendenti di quegli italiani ora governati dalla destra? «È la nostra Storia, non sono preoccupato ma curioso dei commenti», risponde Marinelli. Del resto l'incipit folgorante va subito al punto: «Mi avete adorato follemente per 20 anni come una divinità. E poi mi avete odiato follemente perché mi amavate ancora. A cosa è servito quell'odio? Guardatevi attorno, siamo ancora tra voi».

