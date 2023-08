Lyko, a sinistra con (poco) furore 

L’ultimo incontro col Cagliari, la sua ex squadra fino a poco più di un anno fa, è stato in occasione della partita di Coppa Italia tra i rossoblù e il Bologna lo scorso 20 ottobre 2022, oggi cambia ampiamente lo scenario per l’esterno greco Charalampos Lykogiannis. Approdato al Bologna nel mercato estivo del 2022 proprio dal Cagliari, scampando all’inferno della retrocessione in B, “Babis” è stato voluto fortemente dal compianto Mihajlovic, come primo acquisto estivo del club felsineo che lo prese a parametro zero, proponendogli un biennale. Subito in campo nella prima di campionato persa (2-1) contro la Lazio, coi bolognesi ha collezionato 21 presenze, per un totale di 1102 minuti la scorsa stagione. Titolare 11 volte su 38, ha realizzato 2 gol, il primo dei quali (inutile) rifilato all’Inter nel match perso 6-1. Nell’attuale campionato ha giocato sia nella sconfitta contro il Milan per 87 minuti, sia nel match pareggiato con la Juve per 61 minuti.

Il futuro

Il muscolare laterale greco però oggi non convince il Bologna, che lo ha ufficialmente inserito nella lista dei partenti. Chiuso dal nuovo e acclamato Calafiori, il greco starebbe cercando la soluzione migliore per il suo futuro in Italia o in Grecia. Diverse richieste arrivano dalla Serie B, mentre nelle ultime ore pare essersi fatto avanti il Genoa che cercherebbe il profilo giusto proprio per la corsia di sinistra. Se poi non dovessero arrivare proposte concrete, il club girerebbe in prestito Sosa per tenere Lyko.

Il passato cagliaritano

Lykogiannis ha vestito la maglia del Cagliari per 4 stagioni e mezza, tra alti e bassi, nelle quali è maturato come uomo e calciatore. Arrivato in Sardegna il 22 gennaio del 2018 - dopo due anni e mezzo trascorsi in Austria, allo Sturm Graz - esordì subito in Serie A nel corso della gara pareggiata 1-1 sul campo del Crotone. I tifosi rossoblù ricordano sicuramente alcuni suoi preziosi assist sulla fascia sinistra, insieme ai potenti gol da calci piazzati. Tra le sue reti, la seconda più veloce della storia del club, rifilata al Benevento nel 2021, in appena 51 secondi di partita (David Suazo nel 2005 riuscì a segnare in 34 secondi). Nel luglio del 2022 Giulini decise di puntare su altri calciatori in quel settore del campo e di non rinnovare il contratto al terzino, che non ha mai convinto pienamente club e tifoseria. Adesso un altro bivio, con il rossoblù nel destino.

