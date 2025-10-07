VaiOnline
Triathlon.
08 ottobre 2025 alle 00:30

L’Xterra in Sardegna nella settimana di Kona 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La World Triathlon Cup, che da due anni si è trasferita dall’Isola (dove restano le World Series) a Roma, ha dato l’occasione alla Fitri di allestire nella capitale la Coppa delle Regioni, con bene 70 staffetta iscritte. La Sardegna ha fatto la propria parte nella Mixed Relay 2x2, gara nella quale due triatleti e due triatlete devono compiere in sequenza ciascuno un mini-triathlon di 300 metri di nuoto, 4 km di ciclismo e 1,8 di corsa: La squadra Senior ha ottenuto il sesto posto grazie a Marco Ratto e Nicola Zorcolo (SardegnaXsport), Chiara Porta (Villacidro Triathlon) e Giorgia Mura (Triathlon Cagliari). A livello Master, 14° posto per la Sardegna 1 con Paolo Atzeni e Lisa Orrù (Triathlon Cagliari), Giovannino Pinna (Triathlon Team Sassari) e Manuela Gambuzza (Blue Tribune) e 21 per la Sardegna 2 con Roberto Moro (Fuel Triathlon), Giuseppe Palmas e Laura Tonelli (Atl. Pula) e Maria Rosa Diaz (Be Tribe).

La settimana prima, a Lignano Sabbiadoro, i triatleti più giovani avevano preso parte al Trofeo Coni.

Sogno mondiale

Questo weekend gli occhi del mondo del triathlon sono puntato sulla leggendaria sede di Kona (Hawaii) dove è in programma l’Ironman World Championship. Per la Sardegna, nella gara femminile, sarà in gara l’Élite villacidrese Elisabetta Curridori, reduce dal nono posto al mondiale Xterra di Molveno.

A Castiadas

E, a proposito di triathlon cross, Castiadas si prepara a ospitare nel weekend l’edizione 2025 di “Xterra Sardegna”. Due le giornate di gara con base al Garden Beach Resort. Sabato sono in programma la gara su distanza full (1500 metri di nuoto, 30 km in mountain bike e 10 di trail run), che assegna 28 qualifiche per il Mondiale 2026 e prevede anche la staffetta (a carattere promozionle), quella Sprint (750m, 15, 5, da Youth B in su) e quella Supersprint (la metà, da Yoputh A in su). La domenica è dedicata ai più piccoli con il TriKids per le categorie Ragazzi, Esordienti e Cuccioli. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 