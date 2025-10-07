L’Xterra in Sardegna nella settimana di Kona 

La World Triathlon Cup, che da due anni si è trasferita dall’Isola (dove restano le World Series) a Roma, ha dato l’occasione alla Fitri di allestire nella capitale la Coppa delle Regioni, con bene 70 staffetta iscritte. La Sardegna ha fatto la propria parte nella Mixed Relay 2x2, gara nella quale due triatleti e due triatlete devono compiere in sequenza ciascuno un mini-triathlon di 300 metri di nuoto, 4 km di ciclismo e 1,8 di corsa: La squadra Senior ha ottenuto il sesto posto grazie a Marco Ratto e Nicola Zorcolo (SardegnaXsport), Chiara Porta (Villacidro Triathlon) e Giorgia Mura (Triathlon Cagliari). A livello Master, 14° posto per la Sardegna 1 con Paolo Atzeni e Lisa Orrù (Triathlon Cagliari), Giovannino Pinna (Triathlon Team Sassari) e Manuela Gambuzza (Blue Tribune) e 21 per la Sardegna 2 con Roberto Moro (Fuel Triathlon), Giuseppe Palmas e Laura Tonelli (Atl. Pula) e Maria Rosa Diaz (Be Tribe).

La settimana prima, a Lignano Sabbiadoro, i triatleti più giovani avevano preso parte al Trofeo Coni.

Sogno mondiale

Questo weekend gli occhi del mondo del triathlon sono puntato sulla leggendaria sede di Kona (Hawaii) dove è in programma l’Ironman World Championship. Per la Sardegna, nella gara femminile, sarà in gara l’Élite villacidrese Elisabetta Curridori, reduce dal nono posto al mondiale Xterra di Molveno.

A Castiadas

E, a proposito di triathlon cross, Castiadas si prepara a ospitare nel weekend l’edizione 2025 di “Xterra Sardegna”. Due le giornate di gara con base al Garden Beach Resort. Sabato sono in programma la gara su distanza full (1500 metri di nuoto, 30 km in mountain bike e 10 di trail run), che assegna 28 qualifiche per il Mondiale 2026 e prevede anche la staffetta (a carattere promozionle), quella Sprint (750m, 15, 5, da Youth B in su) e quella Supersprint (la metà, da Yoputh A in su). La domenica è dedicata ai più piccoli con il TriKids per le categorie Ragazzi, Esordienti e Cuccioli. ( c.a.m. )

