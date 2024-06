L’uxoricida tornerà davanti al giudice  

Non è stata una scelta “tattica”, quantomeno così pare, quella di non rispondere al giudice nel primo interrogatorio. Luciano Hellies, 77 anni, che nella notte di giovedì scorso in via Podgora avrebbe ucciso a coltellate sua moglie Ignazia Tumatis, di 59, con la quale era di fatto “separato in casa”, sarebbe troppo sconvolto: non in grado di rispondere lucidamente nell’interrogatorio. Sembra essere questo, secondo voci pur non ufficiali, il motivo per cui il suo difensore, l’avvocato Roberto Olla, gli avrebbe consigliato di restare in silenzio davanti al giudice.

Una situazione che potrebbe presto cambiare: a quanto pare, si attende che Hellies ritrovi un minimo di lucidità, persa mentre - come sostiene l’accusa - affondava per una decina di volte la lama di un coltello nella schiena della vittima, nel loro appartamento popolare nel quartiere di San Michele. Le stesse indiscrezioni raccontano di una certa difficoltà perfino per il difensore, nello stabilire una linea di comunicazione con Luciano Hellies, che conduceva una vita normale dopo aver lavorato per numerosi anni come facchino.

L’avvocato Olla avrebbe dunque preferito prendere tempo, in attesa che il suo cliente si tranquillizzi almeno un po’, prima di considerare l’ipotesi di una testimonianza diretta del presunto uxoricida in un colloquio con il giudice. Pare che il difensore non escluda la possibilità che Hellies sostenga un interrogatorio nei prossimi giorni: l’accusa nei suoi confronti è estremamente grave e, questo sarebbe il ragionamento del suo difensore, al pensionato sarebbe necessaria una certa lucidità per rispondere in modo appropriato alle domande.

