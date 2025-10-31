Luvumbo vs Messi, sfida a Luanda 

Amichevole di lusso. Non può che definirsi così, visti i 12 milioni di euro di cachet staccati dall'Angola, la partita che l'Argentina giocherà a Luanda venerdì 14 novembre. La Federazione calcistica angolana ha annunciato la partita sui suoi canali social, l’evento celebra i 50 anni dell'Indipendenza del Paese della colonizzazione spagnola, l'11 novembre del 1975. Nel contratto è prevista la presenza di Leo Messi e, secondo i media africani, questo motiva il super ingaggio che l'Angola ha assicurato ai Campioni del Mondo. Messi non è stato incluso nelle convocazioni del ct Scaloni per ottobre e dovrebbe tornare per questa amichevole: nei giorni scorsi aveva confessato la sua voglia di partecipare alla prossima Coppa del Mondo 2026, salvo verificare lo stato di forma di qui a giugno. Anche il Marocco, secondo il francese L'Equipé, aveva chiesto all'Argentina un'amichevole a novembre con Messi in squadra, salvo rinunciare di fronte alla richiesta di 10 milioni da parte della federcalcio di Buenos Aires.

L’attaccante del Cagliari Zito Luvumbo e la società attendono le convocazioni, ma quasi certamente Luvumbo si troverà faccia a faccia con uno dei calciatori più forti del pianeta, in una delle sue ultime apparizioni con l’Argentina.

