Luvumbo, una sfida speciale 

Tre reti all'attivo, capocannoniere del Cagliari in questo avvio di stagione, sotto le cure di Claudio Ranieri, che non perde occasione per coccolarselo. Zito Luvumbo ci ha messo poco a conquistare l'affetto dei tifosi rossoblù, subito pazzi per questo ragazzo sbarcato in Italia dall'Angola prima ancora di vederlo in azione, nell'estate del 2020. Lo scorso anno l'esplosione, in Serie B, pochi gol ma buoni, anzi fondamentali, come la doppietta al Parma nell’andata della semifinale dei playoff. Quest'anno l'esordio in Serie A e Luvumbo si è preso subito la scena, con i gol contro Bologna, Milan e Salernitana. Una crescita costante seguendo i consigli del tecnico che è andato sul concreto, ricordandogli che un attaccante, per fare soldi, deve segnare. E Zito non si è fatto pregare. «Ho pianto per il mio primo gol in A», ha raccontato l'angolano al podcast ufficiale del club “Terzo Tempo”, «ma mi commuovo ogni volta che segno».

Uno su mille

O forse qualcosa di più. Zito dialoga con una voce generata dall'Intelligenza Artificiale e racconta: «Sono nato in Angola, a Luanda. Palanca, il mio quartiere, è umile, allegro. Lì ho trovato la mia prima squadra, ho trovato la gente che da sempre mi dà la forza e mi spinge a lavorare di più e meglio. Il pallone lì è la prima cosa e tutti vogliono che riesca a diventare un giocatore importante per l'Angola». Dall'Angola all'Italia non è stato facile: «In pochi di quelli che giocavano con me a Palanca ce l'hanno fatta, in tanti hanno preso altre strade. Quando sono arrivato a Cagliari tutto è cambiato, non è stato facile adattarmi a un contesto nuovo, ma non ho mai mollato». Tanta nostalgia: «Ma qui sto bene, il clima è simile, come le usanze e la gente. Mi mancano gli amici e i miei cari, ma quando sento la musica angolana mi metto subito a ballare, perché sento la pace, la libertà». Luvumbo a Cagliari si sente a casa: «I tifosi mi hanno sempre sostenuto, anche quando ero a Como. Ma il mio primo tifoso è mio padre, che per me è qualcosa di indescrivibile. Soffre quando sto poco bene, se mi infortunio, gioisce quando sono felice, quando faccio gol».

I sogni di Zito

E papà Luvumbo gioisce soprattutto quando Zito fa gol. «Non perde una partita in tv, soprattutto ora che il Cagliari è in Serie A, perché è un campionato che ha maggior visibilità rispetto allo scorso anno in Serie B». Ma i gol fanno felice soprattutto lui, la freccia nera rossoblù: «Al primo gol in Serie A ho pianto, ma mi commuovo sempre quando segno, anche se non si nota». E si è commosso anche la sera della doppietta al Parma, nei playoff: «Il mio gol suonò la carica, iniziammo a crederci dopo lo 0-2, venni travolto dalle emozioni e dall'entusiasmo dei compagni e dello stadio». Nessun dubbio: «La sera contro il Parma e a Bari sono, a oggi, le mie giornate più belle da calciatore». Ma il meglio, a 21 anni, deve ancora venire. E Ranieri è pronto a puntare su di lui anche domani contro il Genoa.

RIPRODUZIONE RISERVATA