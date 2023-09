Luvumbo, un sorriso un po’ amaro 

Piacere, Zito. Uno scatto dei suoi, la fuga verso la porta avversaria e il diagonale perfetto, imprendibile per Skorupski. La prima volta di Zito Luvumbo in Serie A è arrivata, anche se il gol non ha portato punti al Cagliari, lasciando l'amaro in bocca all'angolano, sempre più giocatore simbolo della squadra di Ranieri.

La prima volta

Lì davanti, il tecnico ha puntato su una strana coppia. C'era Petagna, appena arrivato e che ha messo a disposizione esperienza e forza fisica, provando ad aprire spazi per Luvumbo. Che non si è fatto attendere. Una prima fase di studio, per capire dove colpire, poi qualche dribbling palla al piede e quelle accelerate che sono il suo marchio di fabbrica. Poi, al 22', ecco l'attimo fuggente: il rilancio di un altro volto nuovo, Wieteska, il tentativo d'anticipo suicida di Beukema, mandato a vuoto, e Zito è volato via in velocità. Palla incollata al mancino, fin poco dentro l'area, e poi il tocco perfetto, in diagonale. Ed è subito gioia, incontrollabile, con la prima rete in Serie A festeggiata col solito balletto. Luvumbo diventa il terzo angolano a segno nel massimo campionato italiano, dopo Nzola (26 reti con lo Spezia) e Bastos (6 gol con la Lazio).

Diamante grezzo

Ranieri si è affidato a lui anche nella ripresa, prima al fianco dell'impalpabile Shomurodov, poi largo a sinistra. Palla a Luvumbo e qualcosa accade sempre. Come quando ha saltato l'uomo per servire sul secondo palo Sulemana o quando, sempre da sinistra, ha impegnato Skorupski con un tiro-cross. Motta ha dovuto sostituire Posch, che proprio non riusciva a prenderlo, con l'esperto De Silvestri. Ma Zito è stato l'ultimo ad arrendersi al destino della sconfitta bolognese. E alla fine, Ranieri se lo è coccolato: «Luvumbo è un diamante grezzo che dobbiamo sgrezzare, deve lasciarsi guidare». Lui, Zito, pende dalle labbra di Sir Claudio, che a Luvumbo non rinuncia mai. Dal suo ritorno, infatti, il tecnico ha tenuto fuori l'angolano solo due volte, lo scorso anno, per poi utilizzarlo sempre durante i playoff, col botto della doppietta d'oro contro il Parma, e nelle prime tre partite di questa stagione, la prima di Luvumbo in Serie A. Un campionato dove il ragazzo nato a Luanda nel 2002 vuole dimostrare di poterci stare alla grande. E dopo il rinnovo del contratto fino al 2027, ecco il primo gol per festeggiare. Avanti, Zito.

