Luvumbo, un altro anno col Cagliari 

In attesa del ritorno in campo, dopo l'infortunio del 14 dicembre contro l'Atalanta, Zito Luvumbo si lega ancor di più al Cagliari. La società rossoblù ha annunciato ieri il prolungamento del contratto dell'attaccante angolano, ora rossoblù fino al 30 giugno 2028. Non è un rinnovo: il Cagliari ha esercitato il diritto di opzione già previsto nel precedente accordo, che sarebbe scaduto nel 2027, e certifica la volontà di proseguire una storia iniziata a settembre 2020, quando il giocatore arrivò in Sardegna dall'Angola. Altri quattro anni, sempre con l’opzione a favore del club per un'ulteriore stagione.

La carriera

Luvumbo è al Cagliari dal 2020, ma in prima squadra ha esordito soltanto nel 2022. Nel 2020-2021 ha giocato solo con la Primavera, poi 3 presenze al Como in Serie B in prestito prima di tornare a Cagliari a gennaio 2022 ed essere grande protagonista con 11 gol in quattro mesi nella cavalcata della Primavera ai playoff. Quindi il passaggio in pianta stabile con la prima squadra, dove è stato da subito decisivo, in particolare con la doppietta al Parma nella semifinale playoff in Serie B a giugno 2023. A oggi 93 presenze con 10 gol: l'unico in questa stagione alla Lazio il 4 novembre, da gennaio (non col Monza, più probabile col Milan) proverà ad arricchire il suo score. (r. sp.)

