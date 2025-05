Luvumbo, tutto cominciò grazie anche a Di Francesco Che sfida cinque anni dopo 

Eusebio Di Francesco era stato individuato e poi scelto da Tommaso Giulini per provare a dare un’alzata al gioco del Cagliari, sulle ali del 4-3-3. Era l’estate del 2020, quella post Covid, e quando il direttore sportivo Pierluigi Carta gli mostrò le immagini di uno sconosciuto e acerbo 18enne esterno angolano, non gli diede nemmeno il tempo di completare il video: «Prendiamolo. Lavoriamoci». In quel preciso istante è cominciata la trattativa per portare Zito Luvumbo in Sardegna. Una trattativa non priva di ostacoli, sia economici che burocratici trattandosi di una società statale e militare, il Primero d’Agosto.

L’impatto

L’impatto sul campo è stato, manco a dirlo, esplosivo. Il tecnico pescarese sapeva che era un giocatore da costruire, non solo tatticamente. Aveva colto da subito, però, oltre a un potenziale esagerato, la predisposizione («mi piace, è sveglio, ricettivo», fu il commento dopo il primo allenamento) e lo aveva già battezzato a destra (a piede invertito quindi). Nei piani iniziali (rivisti in corsa, suo malgrado, complice l’equivoco Joao Pedro) sarebbe dovuto essere l’alternativa a Pereiro. Un infortunio muscolare, unito ai problemi della squadra, frenò e condizionò poi il suo percorso che proseguì a quel punto con la Primavera di Alessandro Agostini, che è stato fondamentale nella sua crescita. Non solo gli ha dato un’impronta tecnico-tattica, lo ha aiutato a uscire dal guscio. Così Zito è passato dai balletti su TikTok ai gol, sino all’esordio in Serie A.

Lo score

Cinque anni dopo Luvumbo lancia, dunque, la sfida al tecnico che ha dato il via libera per il suo arrivo in Italia, poi è andata come è andata in quella stagione turbolenta. E chissà quale strategia avrà studiato per arginarlo, Di Francesco, che si gioca la salvezza proprio alla Domus, domani sera, con il suo Venezia. Già si sono incrociati in questi anni, l’allenatore pescarese ha avuto così modo di vedere dal vivo i progressi dell’angolano diventato ormai un fattore per il Cagliari anche se ancora deve fare lo step decisivo. Non è stato un campionato semplice, quest’ultimo, per lui, costretto a star fuori due mesi e mezzo per una contusione a una caviglia e alla continua ricerca di una collocazione tattica da parte di Davide Nicola, tra la fascia sinistra e il cuore dell’attacco. Due gol appena nel carniere, contro Lazio e Monza. Altrettanti gli assist, con Verona e Parma. Hanno pesato più i suoi strappi e la sua imprevedibilità, soprattutto nei momenti di difficoltà nei quali la squadra ha avuto bisogno di una scossa per reagire o recuperare il risultato.

La svolta

Ora sta bene, scalpita. Forse tra gli attaccanti è quello che sembra avere più energie, sia fisiche che mentali. La paternità gli ha dato poi un’ulteriore spinta emotiva e ha rafforzato quel senso di responsabilità che stava già iniziando a maturare all’interno dello spogliatoio. Il prossimo campionato potrebbe essere quello della svolta per Zito, intanto vuole lasciare un segno indelebile su questa salvezza. Contro il Venezia (di Di Francesco).

