Luvumbo torna e morde il freno 

Una giornata di squalifica, la gara col Genoa vista alla tv e il Cagliari, come d'improvviso, si è trovato spuntato e battuto. Non per caso, perché Zito Luvumbo, alla faccia dei suoi giovani (ma neanche giovanissimi) 22 anni, è già uno che fa la differenza. Anche in Serie A. E Ranieri, in una sfida come quella odierna contro il Lecce, sa già che l'angolano potrà essere uno dei rossoblù decisivi.

Piacere Zito

«Ma allora ti manco? Ma quanto ti manco?», recitava un vecchio spot pubblicitario. E Zito al Cagliari è mancato tantissimo. A Marassi come tutte le volte in cui Ranieri si è ritrovato senza il suo lampo nero. Che ha tenuto in piedi la baracca nei momenti difficili di inizio stagione e che sa sempre trovare un modo per lasciare il segno. Non è un caso che in 9 delle 36 reti segnate dal Cagliari ci sia la sua firma, con i gol (4), gli assist (5) e l'aggiunta del rigore provocato contro la Juventus e poi realizzato da Mina. E senza dimenticare le ammonizioni rimediate dai suoi avversari, che per fermarlo devono usare più le cattive che le buone, come dimostrano i 54 falli subiti, ottavo giocatore più malmenato della Serie A. A Genova, fuori per squalifica, il Cagliari è venuto a mancare proprio alla voce scatti, strappi e imprevedibilità. Senza Luvumbo, sono mancati i pericoli costanti per la difesa avversaria, che ha potuto spingere senza preoccuparsi troppo di scoprire le spalle. E la squadra di Ranieri è rimasta a secco, di punti, di gol e di tiri nello specchio, esattamente come successo a Monza, quando Zito fu costretto ad alzare bandiera bianca, per un fastidio muscolare rimediato a Empoli e che lo ha lasciato ai box anche contro la Salernitana. E al Cagliari era mancato, e quanto era mancato, pure a inizio 2024, quando il numero 77 di Luanda aveva risposto alla chiamata dell'Angola per la Coppa d'Africa. Quattro partite, un pareggio a Lecce, la clamorosa vittoria contro il Bologna e due ko con Frosinone e Torino.

La svolta

Ranieri lo ha accolto nella sua scuola di calcio&vita lo scorso anno, gli ha fatto capire l'importanza del gol (anche per le fortune economiche personali) e del gioco di squadra. Un diamante grezzo su cui il tecnico ha lavorato accuratamente, alternando maglie da titolare e partenze dalla panchina dove però, per scelta tecnica, non è mai rimasto per tutti i 90 minuti. Un pericolo costante in Serie B, lo scorso anno, decisivo alla sua prima annata in Serie A oggi. Ranieri comanda e Zito difficilmente tradisce. E prima di quella maledetta ammonizione contro la Juventus aveva firmato il tris di imprese contro Atalanta, Inter e i bianconeri: assist a Viola per il 2-1 contro i bergamaschi, assist con palla smorzata per Shomurodov a San Siro e, alla Domus, il rigore conquistato bruciando Gatti e facendosi abbattere da Szczesny. Attirando anche l'attenzione della Vecchia Signora, col ds Giuntoli che il nome di Luvumbo lo ha messo sul suo taccuino. Come anche la Roma, dove De Rossi spera di avere un giocatore così nella prossima stagione. Ma il futuro è adesso, è Cagliari-Lecce di quest'oggi alle 12.30. Con Luvumbo in campo per vincere e guadagnare un abbonamento nel calcio che conta anche per la prossima stagione.

