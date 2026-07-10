Luvumbo torna al Maiorca, è ufficiale 

Zito Luvumbo torna in Spagna, ora è ufficiale. Il Cagliari e il Maiorca hanno trovato l’accordo per un nuovo prestito con un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo con la promozione del Maiorca appena retrocesso in seconda serie. In entrata, è in dirittura d’arrivo loperazione Harry Winks con il Leicester.

Le altre operazioni

È Alajbegovic l'oggetto dei desideri. Il 18enne bosniaco, ala dribblomane in forza al Salisburgo, è al centro di un derby tutto lombardo per l'acquisizione del suo cartellino. Sia il Milan sia l'Atalanta stanno intensificando i contatti con il club austriaco per il gioiellino che ha fatto impazzire la difesa italiana nella bolgia di Zenica. In casa rossonera, intanto, affare fatto per Gila. Il difensore in arrivo dalla Lazio ha firmato un contratto per cinque anni. I biancocelesti cercano di sostituirlo con Dominguez, spagnolo classe 2005 per cui la Dinamo Zagabria chiede 12 milioni. Scendendo più a sud, invece, l'obiettivo del Napoli sembra essere Zeballos, messo fuori rosa dal Boca Juniors dopo che ha espresso la sua volontà di non rinnovare il contratto.

Modesto, addio Juve

In casa Juventus, saluta il direttore tecnico François Modesto (ex giocatore del Cagliari), dopo un solo anno di lavoro in bianconero: risoluzione contrattuale con il club.

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