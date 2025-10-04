Luvumbo, tocca a te Aspettando le giocate si riprende la fascia 

Zito c’è. Ha giocato fino a oggi due segmenti di partita, mezz’ora nella prima e poco più nella seconda, tra Fiorentina e Napoli abbiamo appena assaggiato il suo calcio. Lo hanno tradito ancora una volta gli adduttori, quelle fasce muscolari nella parte interna della coscia e nell'inguine che per lui, Zito André Vincensâo Luvumbo, rappresentano il motore esplosivo del suo gioco. Oggi all’ora del pranzo domenicale sarà lui, quasi certamente, a tenere in apprensione la difesa dell’Udinese, partendo da sinistra con compiti offensivi. Già, il dibattito è aperto: se Nicola aveva più volte sottolineato che Luvumbo non è un attaccante ma un centrocampista offensivo, con il cambio di panchina la freccia venuta dall’Angola torna nel reparto più avanzato, questione di punti di vista.

Pisacane

Attenzione ai segnali lanciati dal Predestinato, l’ex difensore oggi responsabile del progetto tecnico: «Luvumbo è a disposizione, potrebbe anche partire dal 1’ minuto», ha sottolineato Fabio Pisacane nella conferenza di presentazione, «in avanti abbiamo ampia scelta: lo stesso Luvumbo può giocare per me da “falso nove” attaccando la profondità. Dipende dal calciatore che vogliamo scegliere per la gara». Un abito nuovo, che poi è quello che Zito ha sempre indossato col sorriso, quando può essere lanciato in verticale per spaccare le difese avversarie, soprattutto a partita in corso. «Abbiamo dei giocatori con caratteristiche ben precise: Esposito e Kiliksoy hanno qualità tecniche e di raccordo; Luvumbo, Folorunsho possono attaccare la profondità», ha detto l’allenatore, «possono giocare tutti e mi trovo in difficoltà perché in questo momento si stanno allenando tutti bene».

In campo

Luvumbo, numeri alla mano, non è mai stato un realizzatore, non finalizza ma semmai contribuisce a produrre occasioni e magari le reti di un compagno. Nella sua stagione migliore ha segnato 4 reti – campionato 2023-24, Serie A – con 6 assist, con trenta presenze. In quella precedente, chiusa con 3 reti nella stagione regolare, con la doppietta al Parma aveva contribuito concretamente a traghettare il Cagliari fino alla finale e alla straordinaria impresa di Bari. Ma è il suo calcio imprevedibile, nervoso, pieno di giocate al limite del possibile, che porta ossigeno a una squadra perennemente in attesa della sua esplosione. L’anno scorso con Nicola ha giocato 19 volte nella formazione titolare, 10 partite le ha saltate per infortunio e per 7 volte è entrato dalla panchina. Con Ranieri, nella stagione precedente, simile la corrispondenza dei dati: 19 volte da titolare, sette assenze fra infortuni e squalifiche e in 11 gare è uscito dalla panchina.

Lo scenario

Luvumbo, in questo Cagliari, ha una discreta concorrenza, sia sulle corsie esterne che in attacco. Sette punte, con Belotti che rivedremo in primavera, e almeno due centrocampisti offensivi. Luvumbo deve “guardarsi” da Gaetano, Cavuoti, Felici, Folorunsho, Esposito, Borrelli, Pavoletti e Kilicsoy, ma anche da Palestra, che appare inamovibile se lo schieramento richiede prudenza. Nel dettaglio, se Pisacane lo volesse utilizzare sulla corsia di sinistra, la concorrenza sarebbe minore, perché Felici – il suo competitor – agisce soprattutto a destra. Un lato che Luvumbo ha dimostrato di gradire, quando parte sulla fascia e vira verso il centro con il sinistro, suo piede di riferimento. Lui chiede spazio, quella di oggi a Udine – da titolare – potrebbe trasformarsi nella prima, vera esibizione di Luvumbo.

