Luvumbo tiene tutti col fiato sospeso 

Il Cagliari da ieri mattina pensa già alla gara di domenica sera (inizio ore 18) alla Unipol Domus con la Roma, partita per la quale da ieri sono stati messi in vendita i biglietti.

Di corsa

Il rientro nel cuore della notte da Firenze e poi subito in campo, al mattino. Ranieri non perde tempo, la partita con la Fiorentina l'ha considerata la peggiore di questo inizio d'anno e ora, contro la Roma, l'altra sua squadra del cuore, vuole un riscatto. Solo oggi, però, il tecnico di Testaccio potrà avere un quadro più preciso della situazione. Staff medico a lavoro per Luvumbo, l'angolano rimasto in panchina al Franchi. «Quando trotterella tutto bene», ha spiegato Ranieri, «ma quando scatta sente dolore, meglio non rischiarlo». Da qui a domenica sarà lui, l'unico goleador del Cagliari, l'osservato speciale.

Infermeria

Ancora in personalizzato Jankto, Mancosu (out fin dopo la sosta), Capradossi e Lapadula, che punta al ritorno a disposizione per la trasferta di Salerno. Per tutti i rossoblù impiegati con la Fiorentina lavoro di scarico. Solo questa mattina, con la nuova seduta di allenamento, Ranieri potrà iniziare a lavorare per la sfida con i giallorossi. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA