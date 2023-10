Luvumbo tiene il Cagliari col fiato sospeso 

Aggrappati a Zito. Ai suoi gol. Alla sua esplosività. Alla sua imprevedibilità. Alla sua spregiudicatezza. Persino alla sua spensieratezza. Così giovane, già fondamentale in una squadra ancora alla ricerca di un’identità e di soluzioni concrete negli ultimi venti-trenta metri. Fattore Luvumbo, nel bene e nel male. Non è un caso, insomma, se portano entrambe la sua firma le uniche due reti segnate sinora dal Cagliari, contro Bologna e Milan. Non è un caso, forse, che lui non ci fosse contro la Fiorentina nella partita più brutta giocata quest’anno dai rossoblù (cit. Ranieri). E la possibilità che possa saltare pure la prossima con la Roma (ieri ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato) quasi toglie il sonno al tecnico di Testaccio, che ci aveva puntato in tempi non sospetti, in estate, prima dell’arrivo di Shomurodov e Petagna, quando lo stimolava in continuazione a tirare in porta da qualsiasi posizione. E già storce il naso al pensiero che dovrà farne a meno per un mese, tra gennaio e febbraio, quando l’angolano sarà impegnato con la Nazionale in Coppa d’Africa.

Stop forzato

C’è apprensione ad Asseminello, dove Luvumbo viene monitorato giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto. Tradito dai crampi nel finale del match col Milan, frenato da un affaticamento muscolare alla coscia nei giorni a seguire sino al forfait di Firenze. Ranieri ha provato a recuperarlo in extremis. «La mattina, quando abbiamo fatto l’ultima rifinitura», ha spiegato lo stesso allenatore del Cagliari in serata dopo la gara, «mi ha detto che quando trotterellava non sentiva nulla, quando, invece, provava a scattare avvertiva dolore. A quel punto non l’ho potuto far giocare per non rischiare che si facesse più male e di perderlo magari per più tempo. Vediamo se per la partita con la Roma è in condizione di poter giocare».

Corsa contro il tempo

Da martedì mattina Luvumbo sta svolgendo un lavoro ad hoc mirato alla sfida con la squadra di Mourinho, almeno questa è la speranza. Il dolore, però, non è passato del tutto e staff tecnico e medico potrebbero trovarsi davanti a un dilemma quasi amletico qualora Zito non dovesse sentirsi al cento per cento domenica mattina al risveglio: meglio forzare considerato che ci sarà poi la pausa o, proprio per questo, meglio non rischiare e approfittare delle due settimane successive per recuperarlo del tutto vista poi l’importanza della gara con la Salernitana alla ripresa del campionato?

La Coppa d’Africa

Già si è messo l’anima in pace per la prima parte del girone di ritorno, invece, Ranieri. La Coppa d’Africa durerà dal 13 gennaio all’11 febbraio e nella peggiore delle ipotesi per il Cagliari (e migliore per l’Angola) Luvumbo salterebbe le partite in casa con Bologna, Torino e Lazio e quelle in trasferta con Frosinone e Roma. Tempo al tempo. Nel frattempo, il 21enne ex attaccante della Primavera spera di sfidare i giallorossi alla Unipol Domus dopodomani: per spazzare via i fantasmi e poi raccogliere il massimo nei prossimi tre mesi. Fiato sospeso.

