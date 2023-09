Luvumbo si arrende solo ai crampi 

Se per 11 minuti circa il Cagliari ha sognato il colpo gobbo contro il Milan, il merito è suo e di quel sinistro devastante sotto la Curva nord che ha fatto tremare tutta la Domus. Perché l'attacco del Cagliari, in questo momento, è nei piedi, nei muscoli, nelle giocate e nella folle fantasia di Zito Luvumbo. Che contro i rossoneri ha segnato la sua seconda rete stagionale, il cento per cento dei gol della squadra di Ranieri, che l'angolano se lo tiene ben stretto, aspettando il risveglio degli altri attaccanti. E anche quando il Milan ha ribaltato il risultato, è stato ancora Luvumbo il trascinatore dei rossoblù, fino ad arrendersi al muro rossonero e ai crampi.

La prima volta

Carico a palla, Zito, che già era andato a segno a Bologna. Ma contro il Milan ha potuto conoscere il boato del suo pubblico in Serie A, a festeggiare il suo primo gol contro una grandissima. E che gol. Perché Zito fin dall'avvio si è trasformato in una zanzara fastidiosa per gli ospiti. Schierato a destra, ha costretto spesso e volentieri Hernandez a lanciargli uno sguardo, per non lasciare scoperta la fascia mancina del Diavolo. Ogni palla è un'occasione da provare a sfruttare. E al 29' si è messo a inseguirne una che sembrava persa con un altro ossesso, Nandez. Palla recuperata e regalata dal Leon al mancino dell'angolano. Che non ci ha pensato un attimo a scaricarla con una saetta sotto l'incrocio, lasciando di sasso Sportiello. Gol, gioia infinita e posa plastica, a favore di fotografi sotto la curva, alla Luvumbo.

Nel mirino

Il gol, ma non solo. Perché quando la palla arriva dalle sue parti, tutti sanno che può succedere qualcosa. E ora lo sanno anche gli avversari, che entrano duro, pallone o gamba non importa. In un paio di circostanze, Zito il colpo lo ha preso nell'area avversaria. Nel primo caso è rimasto a terra, nel secondo ha provato a rialzarsi, quando ha capito che anche La Penna, come altri colleghi col fischietto, hanno deciso che gli interventi sull'angolano devono essere proprio macroscopici per far indicare il dischetto. «Mi fido del Var», ha chiosato a fine partita Ranieri, che a Bergamo, con toni garbati, aveva invitato arbitro e assistenti a una maggiore attenzione per gli interventi sul suo attaccante-goleador. «Lo sappiamo, nel dubbio ci è stato detto che i “rigorini” non vengono fischiati».