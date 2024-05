Luvumbo, Shomu, Pavoletti e Lapadula Attacco al completo per il rush finale 

La prima squalifica in carriera di Gaetano toglie – inevitabilmente – un po’ di qualità e genialità alla manovra del Cagliari. Mai come stavolta, tuttavia, Ranieri avrà l’imbarazzo della scelta dalla trequarti in su. Oristanio sta decisamente meglio, si è rimesso al passo dei compagni dopo i vari problemi fisici che lo hanno tormentato nell’ultimo mese e si candida per un posto tra le linee sabato contro il Milan. Luvumbo vuole riscattarsi dopo la prova opaca col Lecce e lasciare il segno anche a San Siro bissando il gol dell’andata. Lapadula e Shomurodov sono pronti, magari alternandosi, a caricarsi il peso dell’attacco. Una settimana in più di lavoro avvicina poi Pavoletti e Petagna verso una condizione atletica quanto meno accettabile e potrebbero risultare entrambi utili nei minuti finali. E per la penultima trasferta del torneo, potrebbe tornare tra i convocati, dopo quasi quattro mesi, Mancosu.

Tutti dentro

L’imbarazzo della scelta, dunque, là davanti, al netto dei continui acciacchi che Ranieri gestisce giorno per giorno in modo quasi chirurgico insieme allo staff medico e che la società, come ha ammesso candidamente lo stesso tecnico di Testaccio, preferisce non divulgare all’esterno per non dare vantaggi all’avversario di turno. E quanto sia importante per lui poter contare sull’intero reparto offensivo si è capito da subito, già nella prima svolta della stagione, soprattutto nei ricambi a gara in corso. Resta da capire, chiaramente, l’autonomia che ha ogni singolo attaccante in questo momento, e quindi come sfruttarla al meglio. Ma anche in questo, Sir Claudio ha dimostrato di essere un maestro, senza mai perdere di vista le esigenze del match e le caratteriste di chi le interpreta.

Il sistema di gioco

Con Gaetano ai box, Oristanio ha chiaramente qualche chance in più per rimettersi in gioco. Molto dipenderà anche dal modulo e dalla tipologia dell’attacco su cui Ranieri intende puntare. All’andata, inizialmente, si affidò alla rapidità di Luvumbo e alla copertura (fisica e tecnica) di Petagna, con risultati più che dignitosi. Il Cagliari era addirittura passato in vantaggio, proprio con l’angolano, e chissà quale piega avrebbe poi preso la gara se certi episodi non avessero favorito la rimonta dei rossoneri nel finale del primo tempo, tra il 40’ e il 45’. Petagna, ex di turno tra l’altro, ha recuperato giusto in tempo. Ma in un primo momento, Ranieri potrebbe decidere di affiancare uno tra Lapadula e Shomurodov a Zito, confermando - presumibilmente - il 3-5-2 di otto mesi fa alla Domus e cercando, per quanto possibile, di aggredire il Milan senza subirlo.

C’è anche il capitano

Poi nella coda del match entrano tutti in gioco, compreso il capitano che scalpita, manco a dirlo. Ogni allenamento in più è una ricarica muscolare e mentale per lui. Il suo sorriso liberatorio è contagioso quanto la sua adrenalina, in questi giorni ad Asseminello. Pavoletti può garantire almeno una ventina di minuti ad alto ritmo. Molto dipenderà poi dall’evolversi della partita. Tutte dentro, dunque, le bocche da fuoco rossoblù, per il gran finale.

