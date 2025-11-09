Luvumbo sfida Messi venerdì con l’Angola 

Non solo Elia Caprile: sono 7 i giocatori del Cagliari convocati dalle nazionali per questa terza sosta stagionale. Col portiere anche Zito Luvumbo, Yerry Mina, Adam Obert e gli Under-21 Riyad Idrissi, Semih Kılıçsoy e Marco Palestra.

Gli impegni

Luvumbo è l'unico atteso da una sola partita: amichevole di lusso a Luanda venerdì alle 17, contro l'Argentina di Messi e degli “italiani” Lautaro Martínez, Nico Paz e Perrone. Per l'Angola è un test in vista della Coppa d'Africa di dicembre. Amichevole anche per Mina, che torna in Nazionale dopo aver saltato gli impegni di ottobre per infortunio. La Colombia è già negli Stati Uniti, dove sfiderà la Nuova Zelanda all'una della notte italiana fra sabato e domenica (a Fort Lauderdale, sede degli allenamenti di questa settimana) e l'Australia alle 2 fra martedì 18 e mercoledì 19 (a New York). L'unico dei convocati in Nazionale maggiore che, assieme a Caprile, è atteso da partite ufficiali è Obert: la Slovacchia si gioca l'accesso diretto ai Mondiali nelle ultime due giornate, venerdì alle 20.45 in casa con l'Irlanda del Nord e lunedì prossimo alla stessa ora in Germania, che potrebbe essere una sorta di spareggio perché le due nazionali sono in testa a 9 punti.

Giovanili

Come a settembre e ottobre, il Cagliari porta sia Idrissi sia Palestra con l'Under-21. Per gli Azzurrini di Silvio Baldini doppia trasferta per le qualificazioni agli Europei 2027: venerdì alle 16 a Stettino contro la Polonia (con cui l'Italia è in testa a punteggio pieno, 12 punti), martedì 18 alle 18.30 a Nikšić col Montenegro (terzo a quota 6). Kılıçsoy, finora poco utilizzato da Pisacane, cerca invece il rilancio con la Turchia con cui ha segnato un eurogol in rovesciata a ottobre: venerdì alle 18 riceve l'Ucraina, martedì 18 alle 17 va in Lituania.

