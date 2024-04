Luvumbo sfida l’Atalanta 

Un tempo, il primo, a sbattere sul belga Tchatchoua. Poi, però, Zito Luvumbo ha trovato lo spazio per mettere la porta del Verona nel mirino e il Cagliari, dopo qualche partita, ha ritrovato il suo fulmine angolano. Che tra dribbling, scatti, guizzi ed effervescenze naturali, ha fatto venire i brividi ai gialloblù, ha fatto gridare al calcio di rigore e, al 90', secondo più secondo meno, ha tentato la puntata da futsal, disinnescata dal tuffo di Montipò. Alla fine scuote la testa, dove resta ancora qualche traccia della tinta bionda, souvenir della Coppa d'Africa, e lancia la sua sfida al campionato, con un obiettivo solo in testa, la salvezza, «che si ottiene con la mentalità, quella che continua a chiederci il mister Ranieri».

Che battaglia

L'ultima apparizione di Zito a Empoli. Uno scatto, il dolore alla coscia e lo stop, dopo mezz'ora. Luvumbo è rimasto a guardare contro Salernitana e Monza, un'assenza pesante, perché il Cagliari ha un bisogno pazzesco del suo angolano. Che in stagione ha già timbrato 4 reti (come l'altro cannoniere rossoblù Pavoletti) e 3 assist, abbastanza per essere già nella lista dei giocatori determinanti. Contro il Verona è partito da sinistra, quarto di centrocampo, ma con lo sguardo costantemente verso la porta avversaria. Una gara complicata, merito degli avversari. «È stata una partita tosta, combattuta, tra due squadre che devono salvarsi», ha spiegato Zito a fine gara, «ce la aspettavamo così. La poteva vincere chi avrebbe corso di più e avuto maggiore precisione». Tanta corsa, poco spazio per pensare e tante difficoltà, soprattutto nel primo tempo chiuso in svantaggio. Poi, negli spogliatoi, l'opportunità per riordinare le idee: «Il mister ci ha chiesto di rimanere compatti e lottare su tutte le seconde palle, portiamo a casa un punto importante».

Questione di testa

Un punto pesante, visto l'iniziale svantaggio. Ma il Cagliari, trascinato proprio dalle sgommate sull'esterno di Luvumbo, dopo aver trovato il pareggio ha provato a vincerla. Zito ha gridato allo scandalo, quando la trattenuta della maglia dentro l'area da parte di Tchatchoua non è stata punita con la massima punizione. Poi si è messo a correre lungo l'esterno, per poi accentrarsi e creare danni alla difesa gialloblù. Compreso quel tocco con la punta mancina, sul finale, disinnescato dal tuffo di Montipò. Alla fine va bene così e Luvumbo si promuove: «Affronto tutte le partite prendendomi la responsabilità delle giocate, lo faccio già dalla scorsa stagione. La salvezza si ottiene con mentalità». Quella mentalità che deve portare il Cagliari alla salvezza, la stessa che non fa abbassare lo sguardo al pensiero del prossimo avversario, l'Atalanta, che sbarcherà domenica sera alla Domus per altri 90 minuti da battaglia. Luvumbo lancia la sfida ai nerazzurri: «Domenica manterremo lo stesso spirito, la stessa voglia di lottare per ottenere i tre punti». La stagione è arrivata al momento cruciale e Luvumbo, come già lo scorso anno nei playoff, sa di poter essere decisivo. A modo suo e con le indicazioni di un tecnico che, fin dal suo arrivo, sull'angolano ha scommesso: «Mister Ranieri ci dice che non possiamo mollare mai e nel secondo tempo lo abbiamo dimostrato».