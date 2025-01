Luvumbo sente ancora dolore, la sua presenza è in dubbio 

Oltre a Mina, l’altro osservato speciale alla ripresa ieri pomeriggio ad Assemini era Zito Luvumbo. Ma, a un mese esatto dall’infortunio contro l’Atalanta (il 14 dicembre), l’angolano si è di nuovo allenato soltanto a parte. Il trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra non è stato del tutto superato, il giocatore sente ancora dolore e dovrà essere rivalutato in vista del Lecce.

L’altro assente è il terzo portiere Giuseppe Ciocci, che starà fuori ulteriori 4-5 settimane. Ieri, dopo due giorni di riposo, per i rossoblù diversi esercizi fra cui sviluppi di gioco e partitelle in spazio ridotto ad alta intensità, dedicate alle transizioni. Oggi allenamento mattutino, alle 13.30 la presentazione del nuovo acquisto Elia Caprile (diretta gratuita in esclusiva sull’app della società). Per domenica è atteso alla Domus un buon pubblico: circa 15.800 le presenze previste al momento fra abbonati e biglietti venduti. (r. sp.)

