Luvumbo salta anche il Parma 

«Non è stato un infortunio grave, ma nemmeno banale». Ieri in conferenza stampa, l’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha provato a stimare i tempi di recupero per Luvumbo, che salterà oggi l’ottava partita (compresa quella di Coppa Italia con la Juventus, oltre al secondo tempo contro l’Atalanta). L’attaccante angolano potrebbe riaggregarsi al gruppo già questa settimana, in modo graduale, per poi mettersi a completa disposizione dello staff tecnico a partire dalla prossima.

Luvumbo è destinato pertanto a saltare anche il match successivo a quello con la Lazio, lo scontro diretto con il Parma (in programma sempre alla Domus, domenica prossima). Dall’Atalanta all’Atalanta, dunque. Zito potrebbe tornare proprio per il match con la squadra di Gasperini, fissato per sabato 15 a Bergamo.

Oggi contro la Lazio, invece, Nicola potrà contare su Marin, almeno per la panchina inizialmente. Il centrocampista rumeno ha smaltito l’influenza che lo aveva costretto a disertare gli ultimi allenamenti ad Asseminello. (f.g.)

