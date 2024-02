Luvumbo: questo è il Cagliari 

Per una gioia così, valeva la pena anche attendere tanto. L'ultimo gol, infatti, Zito Luvumbo lo aveva segnato all'altra campana del campionato, la Salernitana, il lontanissimo 22 ottobre dello scorso anno. Poi quattro mesi al palo, dodici partite con il Cagliari e altre cinque con l'Angola in Coppa d'Africa senza lo straccio di una rete. Fino a ieri, con un guizzo al 96', d'astuzia, su un lancio da “Ave Maria” di Dossena, carico di speranza e disperazione. Zito Zito, si è insinuato tra Meret e Juan Jesus, ha controllato e ha piazzato la zampata che ha fatto impazzire la Domus e i tifosi rossoblù. «È vero, mi mancava il gol. Ma farlo davanti alla nostra gente è una felicità enorme».

Finalmente Zito

Un mese lontano, a giocare con l'Angola in Coppa d'Africa. Al Cagliari è mancato tantissimo. E infatti, al suo rientro, Ranieri lo ha subito gettato nella mischia. Prima partendo dalla panchina, contro Roma e Lazio, poi nell'undici titolare, sull'esterno, come quarto centrocampista con licenza di colpire. «Gli ho fatto i complimenti per lo spirito di sacrificio», spiegherà a fine gara il tecnico. Lui, Luvumbo, sorride. Perché con Ranieri, fin dal suo arrivo, si è creata un'alchimia speciale, visto che Sir Claudio, nel suo numero 77, ha visto le stimmate del campioncino. E Zito ha iniziato i corsi accelerati per prendersi il calcio italiano. Decisivo nella promozione, subito protagonista nella sua prima avventura nella Serie A, con 3 gol nelle prime nove giornate. Ma non solo, perché Luvumbo sta imparando a giocare per la squadra, come ieri col Napoli. «È una bella sensazione. Siamo in casa ed era una partita difficile con una squadra forte. Ci abbiamo messo tutto quello che ci aveva chiesto il mister ed è un punto importante per la salvezza», spiega al termine della sfida.

Il gol biondo

Una sfida dove Luvumbo ha lasciato il segno. Prima tanta corsa sulla fascia sinistra, poi il guizzo che ha regalato un punto e tanta gioia. Anche a Ranieri, che se lo abbraccia, perdonandogli anche quei capelli tinti, ricordo dell'avventura in Coppa d'Africa. «La tinta bionda non è piaciuta a Ranieri, ma me lo tengo dal momento che segno». Un gol che fa respirare il Cagliari, che anche col Napoli ha provato a giocarsela con coraggio, «che poi è quello che ci chiede sempre il mister». E Luvumbo mette in bacheca un altro scalpo importante, dopo quello del Milan. Ma allora fu una rete da zero punti, stavolta la zampata ha scacciato i fantasmi e regalato un punto pesantissimo. «Questo è il Cagliari», se la ride. E questo è Zito Luvumbo, che a suon di gol e dribbling ha conquistato tutti.

