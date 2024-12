Luvumbo punta a rientrare col Monza 

Il rientro in Venezia-Cagliari è da escludere, Zito Luvumbo punta a rivedere il campo contro l’Inter o, più probabilmente, contro il Monza nell’ultima del girone d’andata e prima del nuovo anno. Il 2024 dell’angolano dovrebbe essersi concluso in anticipo sabato scorso all’inizio della ripresa con l’Atalanta, dopo il fallo di De Roon e la distorsione alla caviglia sinistra che ha costretto il tecnico Nicola al cambio. Anche ieri il giocatore si è allenato a parte - unico non in gruppo - e le valutazioni su un suo recupero saranno meno vaghe quando non sentirà più dolore.

La seduta

Questa mattina il Cagliari si allenerà al Crai Sport Center di Assemini. Ieri seduta pomeridiana incentrata sulla tattica in funzione della gara di Venezia. I calciatori più impegnati nell’ultimo match, martedì scorso in Coppa Italia con la Juventus, hanno completato la sessione con lavori aerobici di recupero, per gli altri invece esercizi in palestra dedicati alla forza. Domenica alle 15 al “Penzo”, dove dopo due giorni di vendita libera sono stati acquistati circa 150 biglietti nel settore ospiti, arbitrerà Marco Guida (l’ultimo dei 15 precedenti è una vittoria per 2-1 sul Genoa, novembre ‘23) con Valerio Marini al Var. (r.sp.)

