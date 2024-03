Luvumbo potrebbe recuperare 

Dall'Empoli alla Salernitana, per il Cagliari gli spareggi-salvezza non finiscono mai. Contro la squadra guidata dall'ex Liverani, attualmente ultima in classifica, si gioca in anticipo sabato alla Domus, con inizio alle 15. E così i rossoblù, dopo una mattina di riposo, si sono ritrovati già ieri pomeriggio al Crai Sport Center per la ripresa degli allenamenti. Anche se i reduci dalla battaglia del “Castellani” si sono limitati a un lavoro defaticante.

Zito sotto osservazione

A riposo Luvumbo, che a Empoli si è fermato poco dopo la mezz'ora del primo tempo per un fastidio muscolare. Il giocatore, come anche Ranieri domenica pomeriggio, sembra ottimista su un recupero-lampo, ma sarà necessario attendere gli esami strumentali, in programma oggi, per capire l'entità dell'infortunio. L'angolano potrebbe essersi fermato in tempo, evitando così lesioni, e questo potrebbe permettergli di tornare a disposizione senza indebolire ulteriormente un attacco già ridotto ai minimi termini. Ieri ancora allenamento personalizzato per Sulemana, Hatzidiakos e Aresti, che sperano di poter avere il via libera per il ritorno in gruppo prima della sfida con la Salernitana. Ancora out Petagna, Pavoletti e Mancosu. Oggi nuovo allenamento al mattino. (al.m.)

