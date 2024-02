Luvumbo osservato speciale 

Il capello biondo ossigenato, probabilmente, ha fatto storcere la bocca a Claudio Ranieri, che però si lascia scivolar via anche questa. Perché Zito Luvumbo, al netto della sua anarchia tattica, è aria pura per il Cagliari. E dopo una lunga assenza, rieccolo, Zito, per la gioia di Ranieri e di una squadra che ha bisogno dei suoi guizzi estemporanei come il pane. Non è certo un caso che, appena rientrato dalla Coppa d'Africa, il numero 77 di Luanda abbia subito trovato un posto in squadra e che anche a Udine, pur tra alti e bassi, sia stato determinante nella ribellione rossoblù alla rassegnazione.

Luvumbodipendenti

Da esordiente a salvatore della patria è un attimo, visto che Zito, nelle prime diciotto giornate, ha saltato solo la trasferta di Firenze, per acciacchi vari, partendo quasi sempre nell'undici titolare. «Ci ha tolto le castagne dal fuoco nel periodo peggiore», ricordava Ranieri. E infatti per Luvumbo erano arrivati tre gol e due assist. L'ultimo, guarda caso, a Napoli, una palla lavorata sulla sinistra e buttata nel mezzo per Pavoletti, a firmare l'illusorio 1-1 che per qualche istante aveva zittito il “Maradona”. La fiammata partendo dalla panchina, come non è riuscito contro Verona ed Empoli, ultime apparizioni prima di andare alla conquista del Continente Nero con l'Angola. Una partenza che, sommata a quella di Oristanio, ha svuotato il Cagliari, ritrovatosi privo delle scariche elettriche capaci di rianimare la squadra nei momenti di calo. Senza Zito, a gennaio, il Cagliari ha messo insieme la vittoria col Bologna, il pari di Lecce e le due sconfitte con Frosinone e Torino, dove il ritornello da festival era sempre “Ah, se ci fosse stato Luvumbo”.

Riecco Zito

E Luvumbo è tornato nel mese di febbraio. L'ingresso nel finale con la Roma, in tempo per scaldare i guanti di Rui Patricio a risultato ormai andato, ancora la scossa con la Lazio, quando sotto di un gol il Cagliari è stato rianimato proprio dagli scatti fulminanti del suo numero 77, che ha innescato il colpo magico di Gaetano per l’1-2. Finalmente di nuovo titolare a Udine. E il Cagliari, come per magia, ha interrotto la sua serie di sconfitte. Niente di clamoroso, ma con Luvumbo in campo i rossoblù hanno sempre uno sfogo sicuro, perché quando la palla arriva nella sua zona qualcosa capita sempre. Come in occasione della traversa di Lapadula, innescata da una sua fuga con cross da sinistra.

Sotto osservazione

Facile pronosticare il suo impiego dall'inizio anche domani, in una gara da prendere di petto. E Luvumbo sa che quella col Napoli non sarà una gara come le altre. Per i tifosi, per la classifica e, perché no, anche per il suo futuro. A gennaio, infatti, non è un mistero che diversi club abbiano bussato per chiedere informazioni sul 2002 di Luanda e, tra questi, ci sarebbe proprio il club del presidentissimo De Laurentiis. Che oggi osserverà con attenzione un possibile oggetto del desiderio del prossimo mercato estivo. Ma oggi c'è solo il Cagliari e Luvumbo proverà a ritrovare un gol che manca dal 22 ottobre. È il momento giusto per ricominciare a segnare.

