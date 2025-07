Luvumbo, ora non puoi più sbagliare 

Vietato nascondersi. Zito André Vincenzão Luvumbo, 23 anni, da cinque campionati a Cagliari, ha davanti agli occhi la stagione della consacrazione. Un allenatore che lo conosce come pochi, una squadra che deve correre e diffondere intensità, una stimolante concorrenza, resta solo da risolvere il grande enigma che sta caratterizzando la carriera del ragazzo venuto dall’Angola: attaccante o centrocampista esterno? Per il resto, i numeri per giocare in uno dei campionati di maggior livello in Europa ci sono, uno che sa essere imprendibile quando è in serata non puoi perderlo per strada. Semmai, cercare di fargli indossare l’abito giusto, operazione riuscita a malapena ai predecessori di Fabio Pisacane.

Primo gol

Intanto, in altura, e sotto una pioggia clamorosa, Zito ha segnato il primo gol della stagione rossoblù. Buon segno, per chi ci crede. Nei dieci metri, palla al piede, è apparso già in ottime condizioni, sorretto da quei quadricipiti equini e supportato da una tecnica individuale di alto livello. Le armi sono quelle e uno degli obiettivi di Pisacane è farle “cantare”, nel senso migliore della metafora. Ma come farlo giocare: quinto a destra, in appoggio all’attaccante, dalla panchina per spaccare la partita, quarto a sinistra, le possibilità di utilizzo sono diverse, chi lo ha schierato come seconda punta ha ottenuto ben poco, anche se nel finale della Serie B aveva fatto la differenza proprio nell’area avversaria. Con Ranieri da incursore laterale ha fatto capire di poter giocare in Serie A, ma nell’attimo in cui si sistema spalle alla porta per ricevere e partire – suo antico vizio – la luce si spegne e partono i titoli di coda, destinazione panchina.

Il decollo

Galeotto fu quel permesso di soggiorno che l’Inghilterra gli negò, dopo un buon provino con il Manchester United. Nella stessa estate, quella del 2020, lo sbarco a Cagliari e l’inizio di un rapporto che regge alle spallate del tempo, dei gol non fatti, delle delusioni, delle grandi imprese – vedi Parma – e di un decollo che sembra sempre lì, a pochi passi. Se negli occhi ti restano le partite di San Siro col Milan e quella del Ferraris col Genoa della passata stagione, allora pensi che Luvumbo possa fare qualsiasi cosa su un campo di calcio, ma se scorri l’album dei ricordi, ti passano davanti anche alcune prove sconcertanti, il motivo per cui le offerte da altri club non arrivano.

Alla maturazione si arriva anche sbagliando, restando in panchina, senza mai centrare la porta, sbattendo contro il muro degli avversari. Il Cagliari e Luvumbo ripartono insieme con l’obiettivo, condiviso, della consacrazione. La famiglia che si allarga, il contratto che si allunga, la stabilità interna che sarà la piattaforma da cui spiccare il volo, per Luvumbo dovrà essere la stagione della svolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA