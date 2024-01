Luvumbo, manchi come l’area (di rigore) 

«Nel secondo tempo, non avendo giocatori che attaccavano lo spazio in velocità - anche se non mi piace parlare degli assenti - eravamo in difficoltà, perché solo così potevi riallungarli. I nostri tre centrocampisti sono rimasti sempre a protezione della porta e il Frosinone ha così trovato il gol che ha sbloccato la partita». Claudio Ranieri l’ha presa inizialmente alla larga, ma le assenze di Luvumbo (impegnato in Coppa d’Africa) e Oristanio (tradito dal quinto metatarso del piede destro due settimane fa a Lecce) hanno pesato come macigni l’altro ieri allo “Stirpe”, e alla fine l’allenatore del Cagliari non l’ha mandato a dire. «Con loro due», ha poi rincarato la dose al secondo giro di interviste nel dopo gara, «avrei potuto mettere la palla alle spalle del Frosinone e non farlo giocare così serenamente come ha fatto». Aggiungendo: «Sono le mie frecce tricolori che ci permettono di tenere sempre sul chi va là la difesa avversaria». Ma se l’angolano potrebbe tornare a disposizione per il match del 5 febbraio all’Olimpico con la Roma, l’ex Inter dovrà star fuori almeno due mesi.

Aspettando Zito

Il successo sul Bologna aveva mascherato il problema. Non a caso, Luvumbo ha tenuto il Cagliari a galla nel tormentato avvio di campionato e c’è sempre stato il suo zampino (anzi, la sua zampata) nelle grandi rimonte rossoblù. Probabilmente, lo stesso Ranieri, in estate, non pensava che sarebbe diventato quasi indispensabile in certe situazioni. «Non mettiamogli troppa pressione», ripeteva il tecnico di Testaccio durante il ritiro pre-campionato in Val d’Aosta. Ma la pressione l’ha messa lui, da subito, ai difensori avversari. E ora che non c’è, manca come l’aria. E più l’Angola andrà avanti in Coppa d’Africa, più mancherà.

Gli scenari

Le possibilità che i “Palancas Negras” vadano avanti nella competizione sono molto alte considerato che passano il turno le prime due di ogni girone e le migliori terze classificate. Con i quattro punti ottenuti nelle prime due partite, hanno già un piede negli ottavi e nell’ultima gara del gruppo D, in programma stasera alle 21 contro il Burkina Faso (anch’esso a quota quattro), potrebbe bastare un pareggio. Potrebbero spuntarla persino con una sconfitta. La vittoria, chiaramente, gli assicurerebbe il primato e la possibilità di affrontare poi una delle terze. Una volta stabiliti gli accoppiamenti, verranno definite le date dei quarti, che si disputeranno tra il 27 e il 30. Tradotto: Zito salterà sicuramente Cagliari-Torino. Se poi l’Angola dovesse uscire agli ottavi, tornerebbe in Italia giusto in tempo per Roma-Cagliari. Altrimenti se ne riparlerà per Cagliari-Lazio di sabato 10.

Caccia al gol

Il Cagliari è combattuto, manco a dirlo. Se da una parte spera di riavere al più presto Luvumbo a disposizione, dall’altra si augura che torni da questa esperienza con un bagaglio prestigioso e più forte anche mentalmente. Da vincitore, quindi. La Coppa d’Africa è una vetrina importante, il primo vero step a livello internazionale per lui. In campo per 77’ nella gara inaugurale con l’Algeria (pareggiata 2-2), è subentrato, invece, nel finale contro la Mauritania (successo per 3-2 dell’Angola). Stasera dovrebbe partire dall’inizio e, oltre alla qualificazione, cerca il primo gol. Tutti con Zito. Aspettando Zito.

