Luvumbo, l’attesa è terminata 

Il suo sorriso è una calamita per tutti i giovani tifosi del Cagliari. Che anche martedì, a Tharros, hanno subito scelto Zito Luvumbo come il rossoblù più ricercato per foto e autografi. Lui non si è tirato certo indietro, regalando anche una danza sfrenata sul palco insieme a Yerry Mina, forse il momento più divertente della serata nella presentazione del Cagliari nell’area archeologica in riva al mare. Perché Luvumbo è questo, gioia estrema, in campo e fuori. Ma il Cagliari da lui si aspetta altro, perché l’eterna promessa, in questa stagione, deve finalmente diventare realtà. A meno che non ci pensi il calciomercato a trovare una strada alternativa, portandolo via dalla Sardegna.

L’era Claudia

Quando nell’estate del 2020 Pierluigi Carta, allora ds della prima squadra, andò a pescarlo giovanissimo in Angola, nessuno lo conosceva. Eppure tutti erano incuriositi da questo attaccante esterno diventato subito virale nelle ricerche su YouTube. Ogni sua mossa è stata accompagnata da curiosità e naturale simpatia. Lui, Zito da Luanda, resta una bomba in attesa di esplodere. Dopo il prestito lampo a Como, c’è stato l’incontro con Alessandro Agostini, che lo ha plasmato nella Primavera, trasformandolo in un’arma illegale in mezzo ai coetanei.

Poi, dopo il passaggio veloce di Fabio Liverani, ecco l’incontro con Claudio Ranieri, che con lui ha usato bastone e carota, punzecchiandolo in quello che dovrebbe essere l’ossigeno di ogni attaccante, la ricerca del gol. «Più segni e più guadagni» era il mantra di Re Claudio. E non è un caso che proprio l’allenatore romano sia quello con cui Luvumbo ha fatto più reti nella sua avventura cagliaritana, 6 sulle 11 totali. Lo scorso anno in tanti, a partire da Davide Nicola, pensavano potesse essere l’anno giusto per la consacrazione e invece Luvumbo è rimasto nel limbo: 26 presenze, un po’ seconda punta e un po’ esterno offensivo, e appena un gol e mezzo, accompagnato da due assist.

Sirene francesi

Troppo poco per diventare un elemento decisivo e, soprattutto, un uomo mercato come il Cagliari sperava. Perché a 23 anni Zito è ancora un incompiuto. In questo avvio di precampionato Pisacane lo sta alternando al fianco di Piccoli o sull’esterno e Luvumbo sta rispondendo come al solito: tanta corsa e un po’ di anarchia, simbolo del suo calcio libero, sperando di accendersi nel momento giusto. Ma il gol resta ancora un conoscente, più che un amico. Il primo stagionale, nell’amichevole con l’Ospitaletto, poi il nulla.

E così anche le avances restano tiepide. Dalla Francia si sono mosse timidamente Rennes e Tolosa, ma con proposte ben lontane da quelle che il Cagliari vorrebbe sentirsi fare. Quindi Zito, salvo clamorosi colpi di scena, si avvia a giocare la sua quarta stagione in rossoblù. Per la gioia dei tifosi, che aspettano i suoi lampi e si tengono anche i blackout. E con Pisacane che cerca la chiave giusta per trasformarlo in un attaccante determinante, tra assist e gol. Da festeggiare, naturalmente, con una danza sfrenata.

