Luvumbo, lapadula e mina attesi giovedì 

Dopo una domenica senza impegni finiscono fra oggi e domani notte le partite degli otto nazionali del Cagliari. L’ultimo chiamato in ordine di tempo, Wieteska aggiunto sabato, stasera alle 20.45 si gioca in Polonia-Scozia la permanenza nella Lega A di Nations League. In contemporanea la Romania di Marin, contro Cipro: si torna a giocare a Bucarest dopo il caos di venerdì scorso col Kosovo, quando nel recupero la gara è stata sospesa perché i giocatori ospiti hanno abbandonato il campo in segno di protesta, per i cori pro-Serbia del pubblico. Sarà l’Uefa a dover decidere, il punteggio era 0-0. Domani alle 20.45 per Sherri (non utilizzato nello 0-0 con la Repubblica Ceca) c’è Albania-Ucraina, coi suoi che possono chiudere in tutte e quattro le posizioni del girone. Alla stessa ora la Slovacchia di Obert (seconda) ospita l’Estonia: il difensore del Cagliari è entrato al 41’ per Vavro venerdì nella sconfitta 2-1 in Svezia. Poco prima, alle 18.15, l’Italia Under-21 di Prati gioca in amichevole a La Spezia con l’Ucraina dopo che il centrocampista ha fatto 90’ nel 2-2 con la Francia venerdì.

Fuori dall’Europa

La settimana per il Cagliari si apre con Luvumbo, oggi alle 17 scontro diretto Sudan-Angola nelle qualificazioni in Coppa d’Africa: per lui 73’ venerdì nell’1-1 col Ghana. Chiudono i sudamericani: a mezzanotte fra martedì e mercoledì Colombia-Ecuador con Mina (entrato al 95’ nella sconfitta 3-2 al 101’ - dopo pari al 96’ - con l’Uruguay, a fine gara ha polemizzato con un cameraman), un’ora dopo Argentina-Perù con Lapadula (27’ nel precedente 0-0 col Cile).

Wieteska è stato l’ultimo a lasciare Cagliari e sarà il primo a tornare, domani sera. Per mercoledì sera sono attesi Marin, Obert, Prati e Sherri, giovedì sera completano Lapadula, Luvumbo e Mina.

RIPRODUZIONE RISERVATA