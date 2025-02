Luvumbo, inizia il conto alla rovescia 

Parzialmente in gruppo. Uno step indubbiamente importante per Luvumbo, un mese e mezzo dopo la distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto a saltare otto partite compresa quella di Coppa Italia con la Juventus. Ieri l’attaccante angolano del Cagliari ha svolto buona parte dell’allenamento insieme ai compagni. Il che non significa, tuttavia, che sarà in campo domenica contro il Parma.

Zito scalpita

Molto dipenderà dalla reazione che avrà la caviglia nel momento in cui proverà a forzare. Per questo, verrà monitorato giorno per giorno dallo staff tecnico insieme a quello medico. Lo stesso allenatore Nicola aveva preannunciato il suo rientro imminente in gruppo precisando, allo stesso tempo, che sarebbe potuto tornare a pieno regime la settimana prossima, in vista quindi della partita di Bergamo. Dall’Atalanta (si era infortunato proprio nel primo tempo della gara d’andata con la Dea) all’Atalanta, curiosamente, per Zito che spera comunque di anticipare i tempi di sei giorni, magari per la panchina.

L’ultimo arrivato

Tutti gli altri sono a completa disposizione di Nicola che sta osservando con particolare attenzione l’ultimo arrivato Coman e pensa a qualche variazione rispetto alla partita con la Lazio. Prevista per oggi una seduta mattutina. (f.g.)

