Luvumbo, il cuore dell’esordiente 

Nella tempesta, il Cagliari ha provato ad affidarsi ancora una volta al suo salvagente. Zito Luvumbo, con i rossoblù già sotto di due reti, è scattato in piedi quando, poco dopo la mezz'ora, Pavoletti è stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio al flessore. L'angolano ha fiutato l'occasione e si è lanciato nella mischia.

Scheggia impazzita

Lì davanti, in mezzo ai giganti nerazzurri, ha attaccato a testa bassa. Dribbling e scatti continui, senza arrendersi mai davanti alle prime difficoltà. E il Cagliari, anche grazie all'angolano, ha trovato il coraggio per non abbattersi davanti alla corazzata di Inzaghi. Ci ha provato fino alla fine, giocando anche d'astuzia dove non arrivava la tecnica. L'arbitro Fabbri lo ha messo nel mirino e gli ha regalato anche la sua prima ammonizione in Serie A, per la reazione avuta dopo il fallo subito da Mkhitaryan, anche lui finito nell'agenda dei cattivi. A muso duro anche con i giganti interisti, ci ha provato fino alla fine, sognando la sua prima rete nel massimo campionato italiano. Quattro conclusioni, come nessun altro rossoblù, ma missione fallita. Zito, però, sa che, seguendo i consigli di Ranieri, anche quella gioia arriverà molto presto. (al.m.)

