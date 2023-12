Luvumbo guiderà l’assalto al Milan martedì 

Il pari con l'Empoli fa già parte del passato. Questa mattina il Cagliari tornerà in campo per la ripresa degli allenamenti. Niente pause per Capodanno, martedì i rossoblù giocheranno in Coppa Italia a San Siro col Milan (ore 21) e poi, il 6 gennaio, chiuderanno l'andata sul campo del Lecce. E sempre il 2 gennaio inizierà il calciomercato, che chiuderà il 31.

Infermeria

Da valutare le condizioni di Augello, messo ko dalla febbre proprio alla vigilia della gara di ieri con l'Empoli, e Nandez, che deve smaltire una piccola lesione muscolare alla coscia sinistra. Sotto osservazione anche Desogus, rimasto a casa per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Out Shomurodov, Ranieri ritroverà Makoumbou, che ha scontato il turno di squalifica. In Coppa Italia il tecnico darà spazio a quei rossoblù fin qui meno utilizzati, rilanciando Radunovic tra i pali e rispolverando in difesa Wieteska e Hatzidiakos.

Zito saluta

A Milano ci sarà l'ultima fatica di Luvumbo con il Cagliari, prima di partire per la Coppa d'Africa da disputare con l'Angola. Zito raggiungerà il ritiro della sua nazionale, con cui farà l'esordio il 15 gennaio contro l'Algeria. La prima fase vedrà l'Angola di Luvumbo ancora in campo contro Mauritania (il 20) e Burkina Faso (il 23) e così l'attaccante salterà le gare del Cagliari con Lecce, Bologna, Frosinone e Torino. Se l'avventura dell'Angola in Coppa d'Africa non proseguirà, Luvumbo sarà di nuovo a disposizione di Ranieri per la partita del 5 febbraio all'Olimpico contro la Roma, alla ventitreesima giornata. (al.m.)

