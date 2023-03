Luvumbo e Rog ancora a parte ma inzia il conto alla rovescia 

Con la seduta di ieri mattina, il Cagliari ha chiuso la sua settimana di lavoro. Ranieri ha concesso due giorni di riposo ai rossoblù, che si ritroveranno lunedì nel centro sportivo di Assemini, per iniziare la marcia che porta alla gara del primo aprile (inizio alle ore 14) contro il Sudtirol.

La giornata

Anche ieri, assenti i nazionali e lavoro personalizzato per Luvumbo, Rog e Pavoletti. I primi due sembrano avvicinarsi al rientro in gruppo, con l'angolano che sta smaltendo il fastidio ai flessori accusato contro l'Ascoli e il croato che sta superando i postumi di una elongazione al polpaccio rimediata col Genoa. Più cautela per il capitano, che lavora per riassorbire l'infiammazione alla caviglia che lo tormenta dalla gara col Como. Per tutti gli altri, lavoro atletico e tecnico e chiusura con una partitella a campo ridotto. (al.m.)

