Luvumbo è pronto per Bologna 

Tutto in pochi giorni. Prima il ritorno in campo, contro la Juventus, a 71 giorni dall’ultima volta. Poi, martedì, l’arrivo di Zayan, primo figlio di Zito Luvumbo e la moglie Edivania. Il mondo nelle sue braccia e la voglia di riprendersi tutto il tempo perso dopo quella maledetta botta alla caviglia contro l’Atalanta, magari pure con gli interessi.

È il 14 dicembre, Cagliari-Atalanta, appunto, e un’entrataccia dell’olandese de Roon, a inizio ripresa, costringe Zito ad alzare bandiera bianca, prigioniero del dolore. Distorsione alla caviglia con trauma contusivo, abbastanza per essere costretto a fermarsi e guardare il Cagliari da lontano per due mesi. Un lungo tunnel, con la riabilitazione, la lenta ripresa degli allenamenti e il ritorno in panchina contro il Parma per riassaporare l’aria della partita.

Il ritorno

Dopo un’altra panchina a Bergamo, con l’Atalanta, Luvumbo è finalmente tornato in campo. Dopo i primi 45’, Nicola lo ha lanciato dal primo minuto della ripresa. Pantaloncini tirati su, come da tradizione, e al primo scatto la Domus ha ritrovato il suo Zito. Largo a sinistra, al fianco di Piccoli, ancora a destra, Luvumbo ha provato a far saltare la linea difensiva bianconera, alla ricerca del pareggio. E non è stato un caso che ci sia stata sempre la sua presenza nelle poche occasioni create dal Cagliari. Alla fine, Nicola non ha nascosto la soddisfazione per aver ritrovato l’angolano: «È entrato e mi ha stupito, perché mi aspettavo qualcosa di meno. Ma la partita ti fa andare oltre, rispetto all’allenamento. Abbiamo bisogno di recuperare Zito, come portare al massimo Coman, perché costituiscono delle risorse. Con due giocatori offensivi così riesci a creare superiorità numerica».

Obiettivo Bologna

Il ritorno in campo come la fine di un incubo, festeggiato da Luvumbo con la nascita del piccolo Zayan. Ma ora Zito non vuole più fermarsi, i 45’ contro la Juventus lo hanno restituito al Cagliari e ora il numero 77 spinge per convincere Nicola a dargli una chance da titolare al Dall’Ara. Con dodici partite da giocare, Luvumbo vuole diventare il trascinatore dei rossoblù verso la salvezza, possibilmente arricchendo il bottino di gol, fermo, in questa stagione, alla sola rete realizzata all’Olimpico contro la Lazio. Troppo poco per un attaccante che sogna di diventare grande. Magari proprio con il Cagliari.

