Luvumbo è l’arma in più. Ma va tutelato 

Ora tutti lo temono. I difensori non lo perdono mai di vista, gli stanno addosso come patelle. E se non riescono a fermarlo quando prova a scappare in accelerazione, non esitano a usare le maniere forti. Fattore Luvumbo, nel bene e nel male. Perché se il Cagliari sta faticando a carburare, Zito ha già ingranato la marcia giusta e, non a caso, l’unico gol segnato sinora dai rossoblù - a Bologna - è suo. E ancora trema il palo colpito contro l’Udinese sotto la Nord della Domus. Devastante a campo aperto, imprevedibile con la palla al piede. All’esplosività e alla spregiudicatezza (sin troppa, alle volte) dell’angolano si sta aggrappando in questa fase di precarietà Ranieri, che anche l’altro ieri a Bergamo lo ha lasciato in campo dall’inizio alla fine sperando in una sua fiammata risolutiva. Che poi c’è stata, in parte, con l’Atalanta in vantaggio di una sola rete ancora. Quando de Roon gli è franato addosso all’altezza della linea di porta. «Non so se ci fosse o meno il rigore», la premessa del tecnico, «ma il Var deve giudicare bene quel ragazzo perché Zito è velocissimo e spesso e volentieri arriva prima sulla palla e l’avversario invece va a toccare o l’anca o la gamba. Per cui bisogna che il Var stia molto attento».

I numeri

Giocatore indubbiamente atipico per le caratteristiche atletiche, e che manda spesso tutti in tilt, non solo chi lo deve marcare stretto, evidentemente. Ma che va tutelato, anche per il bene del Cagliari, soprattutto nelle situazioni al limite - come poteva esserla quella dell’altro ieri - in cui la velocità con cui si avventa sul pallone rischia di togliere riferimenti obiettivi a chi deve giudicare. Ha subito sinora dieci falli, almeno quelli rilevati dagli arbitri. Soltanto sette giocatori, tanto per intendersi, sono stati più martoriati in Serie A, vale a dire Zaccagni (Lazio), Ndoye (Bologna), Folorunsho (Verona), Leao (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Lobotka (Napoli) e Botheim (Salernitana). Come aggredisce lui gli spazi, nessuno tra i rossoblù in rosa e in pochi davvero nell’intero campionato. Punta sistematicamente l’uomo ed è quinto sia per dribbling tentati (19) che riusciti (10). Una fonte di occasioni per il Cagliari e - allo stesso tempo - una continua spina nel fianco della retroguardia avversaria. E se ha la porta sotto tiro, non ci pensa due volte. Calcia. Gli manca ancora la lucidità nella gestione del pallone nel momento clou, o magari quella saggezza tecnica che colleghi meno esplosivi ma più scafati (e anche per questo più incisivi) hanno. Del resto, Luvumbo ha solo 21 anni e si sta già prendendo un bel carico di responsabilità aspettando i gol di Pavoletti, il vero Shomurodov e i recuperi di Mancosu e Lapadula. E oltre all’inesperienza, paga (forse) anche un carattere troppo impulsivo. Si lamenta spesso ultimamente, mostra i denti all’avversario anche quando potrebbe chiudere un occhio. Il suo tipo di gioco lo espone costantemente, prende tante di quelle botte che non basterebbero tre parastinchi per caviglia e in questo momento - probabilmente - è il primo a non sentirsi tutelato. E chissà quale sarà l’atteggiamento degli arbitri (soprattutto in sala Var) ora che Ranieri ha sollevato il caso pubblicamente.

