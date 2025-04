Luvumbo e il maxi ballottaggio a sinistra 

Tutti a disposizione per il match dell’anno. Anche Obert si è allenato regolarmente col gruppo al “Crai Sport Center” di Assemini e sarà sicuramente tra i convocati, poi si vedrà. Questa mattina è in programma la rifinitura attraverso la quale l’allenatore Nicola farà il punto provando il Cagliari anti-Empoli, a seguire la partenza per la Toscana. Il fischio d’inizio domani al “Castellani” è fissato per le 15. Arbitra il romano La Penna.

Dubbi e certezze

L’imbarazzo della scelta in ogni reparto, dunque, per Nicola che potrebbe rilanciare Luvumbo dal primo minuto. Tra l’angolano (a segno contro il Monza), Felici, Coman ed eventualmente Augello c’è parecchio traffico sulla corsia di sinistra. Presumibilmente, il tecnico piemontese confermerà il 3-5-2, modulo utilizzato nelle ultime tre partite, magari con qualche accorgimento a centrocampo dove sembra essersi, invece, ripreso lo scettro Prati. In corsa per due maglie ai fianchi del regista ravennate Adopo, Deiola, Makoumbou e l’ex Marin. Ballottaggio (di alta qualità) anche sulla trequarti a ridosso della prima punta Piccoli: in corsa Viola e Gaetano, entrambi in rete domenica scorsa. Molto dipenderà anche dalle garanzie fisiche che daranno nella seduta di oggi. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA