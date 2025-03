Luvumbo e Coman ai box 

Ancora un giorno e mezzo di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno domani pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione in vista della trasferta di domenica contro Roma di Claudio Ranieri. In un primo momento, il match dell’Olimpico era stato fissato per le 15. Il fischio d’inizio è stato fatto poi slittare di un’ora, sino alle 16 quindi, per la concomitanza della maratona nella Capitale.

Infermeria

Contro i giallorossi mancheranno sia Luvumbo che Coman. L’attaccante angolano (proprio ieri ha compiuto 23 anni) sta smaltendo un fastidio ai flessori alla coscia destra accusato a Bologna. L’esterno rumeno ha rimediato, invece, una distorsione alla caviglia sinistra. Nulla di allarmante per entrambi, che sfrutteranno pertanto la sosta per le nazionali per recuperare senza dover forzare e per farsi così trovare pronti per la partita con il Monza del 23 marzo. Nessuna squalifica in arrivo. Diffidato, invece, Deiola. Già lo erano Marin e Mina. (f.g.)

