Luvumbo è atteso oggi 

Ci prova. Il difensore colombiano Mina prova a recuperare in tempo per la partita di domenica con il Bologna, ma le possibilità che possa riuscirci sono ridotte in questo momento. Intanto, il Cagliari ritrova pian piano i vari nazionali sparsi per il mondo. L’ultimo ad arrivare sarà il turco Kiliçsoy, atteso per l’allenamento di domani al Crai Sport Center di Assemini.

Sono rientrati gli azzurrini Idrissi e Palestra più lo slovacco Obert che si sono limitati ieri a svolgere una seduta defaticante. In personalizzato Rog e Radunovic, oltre Mina. Solo terapie per Di Pardo. Chiaramente assente Belotti, che dovrà star fuori almeno sei mesi. Da oggi ad Asseminello anche Luvumbo (è previsto un solo allenamento, al mattino), da domani Kiliçsoy.

Qui Bologna

Può sorridere l’allenatore del Bologna Italiano che può contare anche su Holm per preparare la trasferta di Cagliari. Ma anche su Freuler, Vitik e sul giovane Happonen, tutti rientrati in tempo dagli impegni con le rispettive Nazionali. Si aggregheranno oggi al gruppo Orsolini e Cambiaghi. Out Immobile.

