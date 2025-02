Luvumbo, dove eravamo rimasti? 

Contusione ossea, con interessamento dei legamenti. Una botta tremenda, quella che gli aveva inferto Marten Elco de Roon, nel secondo tempo della sfida con l’Atalanta dello scorso dicembre. Da quel momento, la stagione di Zito Luvumbo si è fermata, proseguendo ai margini del gruppo. Settimane di lavoro “personalizzato”, con due obiettivi: il recupero e, per quanto possibile, il mantenimento della condizione. Ora, alla vigilia della delicata sfida con il Parma, il ritorno alla luce: Nicola dovrebbe inserirlo nella lista dei convocati, un impiego a gara in corso sembra improbabile. Ma Luvumbo, privato dell’emozione del campo nel momento migliore del suo campionato, potrebbe tornare dentro già dalla partita di Bergamo.

La stagione

Avvio tormentato, con gli esperimenti falliti da attaccante di ruolo. Per poi virare come quarto o terzo di centrocampo e “far male” (finalmente) alle difese avversarie. L’angolano parte titolare con la Roma vicino a Piccoli, ma non dà mai l’impressione di poter incidere. Col Como prende un palo, ma sembra un oggetto estraneo. A Lecce un po’ meglio, si procura due clamorose occasioni ma non segna. Contro il Napoli qualche fiammata, un bel cross, ma Conte era preparato. Alla Domus passa l’Empoli e lui, spalle alla porta, è inoffensivo. A Parma, nella gara della resurrezione, deve anche coprire e lo fa di malavoglia, Nicola lo cambia con Marin e vince la partita. A Torino con la Juve parte dalla panchina, l’esclusione lo carica, entra dopo un’ora e dà il suo contributo. Contro il Toro alla Domus, di rientro dalla Coppa d’Africa, è il peggiore, comincia una carriera da esterno a sinistra, i primi cross fanno ben sperare. A Udine, nella disfatta rossoblù, entra al 70’ e – svagato – perde il pallone che consente ai bianconeri di passare. Contro il Bologna entra al 73’ per Gaetano, non incide.

A Roma con la Lazio Zito torna a essere pericoloso, lungo la fascia sinistra – nei tre alle spalle di Piccoli – può diventare un problema per la difesa avversaria. Segna al 41’ l’unica rete del suo travagliato campionato. Nello spettacolare 3-3 col Milan, gioca la sua migliore partita della stagione. Un pericolo costante per i rossoneri, in campo dal primo all’ultimo minuto. A Genova sono novanta minuti da incorniciare, il migliore dei rossoblù, non lo prendono mai e devono abbatterlo per evitare che arrivi in porta. Col Verona prosegue nella sua faticosa e infruttuosa ricerca del gol, la condizione resta alta e pur se disordinato, è la migliore versione dell’angolano. A Firenze va in campo dal 57’ per Obert e fa pentire l’allenatore di non averlo schierato prima, è praticamente inarrestabile. La stagione si chiude, per ora, il 14 dicembre con l’Atalanta, de Roon lo mette al tappeto con un brutto fallo, prendendo anche un giallo.

Senza Zito

In sua assenza, arrivano la brutta sconfitta a Venezia, quella prevedibile ma con rammarico contro l’Inter, il successo di Monza, il pareggio col Milan, la brillante vittoria col Lecce prima dei passi falsi amari con Torino e Lazio. Ora il rientro: rivedremo presto quel Luvumbo irresistibile delle ultime uscite?

