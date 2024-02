Luvumbo d’Africa morde il freno 

L'ultima volta con la maglia del Cagliari nella fredda serata di San Siro, in Coppa Italia, il 2 gennaio: 90 minuti con la testa altrove e 4-1 per il Milan. Poi Zito Luvumbo si è messo sulle spalle la maglia dell'Angola col numero 15 e ha vissuto l'intensa avventura in Coppa d'Africa. Un mese in Costa d'Avorio a giocare con una delle grandi sorprese della manifestazione, arrivata fino ai quarti di finale. «Piacere, Zito», si è presentato pure in una vetrina internazionale, anche se l'attaccante di Luanda sperava di mettersi maggiormente in evidenza. Ma restano le grandi emozioni, che hanno accompagnato Luvumbo nel lungo viaggio di ritorno, chiusosi ieri sera dopo una serie di voli che lo hanno riportato in Sardegna. Oggi Ranieri e i compagni potranno riabbracciarlo e Zito sarà di nuovo un'arma in più per il Cagliari.

Il rientro

Venerdì sera, l'1-0 incassato dalla Nigeria ha chiuso la Coppa d'Africa dell'Angola. E il Cagliari ha fatto scattare il piano per il rientro di uno dei suoi gioielli, la cui assenza si è fatta sentire tantissimo nell'ultimo mese. Prima tappa da Abidjan a Casablanca, un volo di quasi 5 ore per coprire una distanza di oltre 4mila chilometri. Arrivato a Casablanca, Luvumbo era atteso da un nuovo volo, stavolta fino a Fiumicino, con oltre 2mila chilometri da coprire in poco più di 4 ore di volo. L'ultima tappa, in confronto, è stata praticamente una passeggiata, l'ora scarsa di volo da Roma a Elmas.

Zito d'Africa

Una faticaccia, per poter essere presente questa mattina ad Asseminello e riabbracciare Ranieri, che in queste settimane spesso ha ricordato quanto al Cagliari sia mancato Luvumbo con le sue giocate e la sua imprevedibilità. Un mese lontano dalla Sardegna, per regalare un sogno all'Angola. Che in Coppa d'Africa ha sorpreso tutti, vincendo addirittura il suo girone: 7 punti in tre partite, lasciando all'ultimo posto una delle grandi storiche del continente, l'Algeria. Poi la vittoria secca agli ottavi contro la Namibia (3-0) e lo stop ai quarti con una delle favorite per la vittoria finale, la Nigeria di Lookman (autore del gol decisivo) e Osimhen. Angola eliminata tra gli applausi. Anche grazie alle giocate di Luvumbo, che però solo una volta è partito nell'udici titolare, nella gara d'esordio contro l'Algeria, terminata 1-1. Per Zito 78' in campo. Nelle gare successive il ct Soares Goncalves lo ha sempre fatto partire dalla panchina, utilizzandolo come mossa tattica a gara in corso. E così ecco gli ultimi 12' nel 3-2 alla Mauritania e i 32' finali nel 2-0 al Burkina Faso. Agli ottavi, Luvumbo è entrato per i 6' finali contro la Namibia, centrando anche una traversa. Infine, contro la Nigeria è entrato a 24' dalla fine per cercare, senza successo, di evitare la sconfitta e l'eliminazione.

Bentornato

Ranieri oggi lo rivedrà in campo, ci parlerà e, salvo sorprese, lo inserirà nella lista dei convocati per la gara con la Roma. All'Olimpico partirà dalla panchina, pronto a entrare in caso di necessità. Un'arma in più per il Cagliari, che fin qui, da Luvumbo, ha avuto in dono, nella sua prima stagione in Serie A, 3 reti e 2 assist.

RIPRODUZIONE RISERVATA