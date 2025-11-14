Luvumbo cede all’Argentina, Obert può sognare 

Doveva essere una festa e così è stato per l’Angola di Zito Luvumbo, che ha giocato in amichevole contro l’Argentina: 0-2 il risultato finale. Una partita organizzata per celebrare i cinquant’anni dall’indipendenza della nazione africana dal Portogallo, con la federazione che ha voluto avere i vincitori degli ultimi Mondiali tanto da pagare - stando alle informazioni arrivate dall’Africa - 12 milioni di euro per assicurarsi la presenza di Messi (avendolo in campo) e compagni. Luvumbo ha giocato titolare, sostituito al 66’ sul punteggio di 0-1, con la partita sbloccata da un diagonale di Lautaro Martínez al 44’. Nel finale il gol più atteso, quello di Messi festeggiato anche dai tifosi di casa, con un sinistro a incrociare all’82’. Luvumbo avrà un’altra amichevole, ma è cambiato in extremis l’avversario: non più la Guinea-Bissau, inizialmente annunciata, bensì lo Zimbabwe martedì. Per l’Angola sono prove generali in vista della Coppa d’Africa, che si giocherà a partire dalla seconda metà di dicembre.

In campo

Per Adam Obert e la Slovacchia di Calzona il sogno continua ma per andare ai Mondiali senza passare dai playoff servirà l’impresa delle imprese: vincere lunedì alle 20.45, a Lipsia contro la Germania, in una sorta di spareggio. Al numero 33 rossoblù e ai suoi, però, servirà una vittoria perché i tedeschi hanno una migliore differenza reti e in caso di parità sarebbero comunque primi. Ieri la squadra di Nagelsmann ha sofferto per piegare il Lussemburgo in trasferta (0-2), ma a Kosice gli slovacchi anno faticato ancora di più per battere l’Irlanda del Nord (che aveva teoriche speranze di arrivare seconda). Ha deciso, dopo due reti annullate dal var, il gol di Bobcek al 91’. Ieri, nelle qualificazioni all’Europeo Under 21, ha giocato anche Semih Kılıçsoy, 85’ da capitano nella vittoria per 1-0 della Turchia sull’Ucraina. Un successo che ha permesso di confermare la vetta del girone, con un punto di vantaggio sulla Croazia, in attesa della trasferta di martedì in Lituania.

I prossimi impegni

C’è ancora un giocatore del Cagliari che deve disputare la prima delle due partite di questa sosta. È Yerry Mina, atteso stanotte all’1 (ora italiana, le 19 locali) dall’amichevole Colombia-Nuova Zelanda a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. Il numero 26 rossoblù si sposterà poi a New York per il secondo test in vista dei Mondiali dell’anno prossimo, all’una della notte italiana fra martedì e mercoledì contro l’Australia. Elia Caprile, dopo la tribuna di giovedì, spera quantomeno di andare in panchina domani alle 20.45 in Italia-Norvegia, anche se al Meazza è presumibile che torni Donnarumma titolare con Vicario sua riserva. Per il portiere aver potuto fare una settimana di allenamenti in Nazionale, alla sua prima chiamata dopo l’ottimo inizio di stagione col Cagliari, resta comunque un gran momento. Dopo la delusione di ieri in Polonia, l’Italia Under-21 di Riyad Idrissi e Marco Palestra avrà un’altra trasferta: a Nikšić col Montenegro, martedì alle 18.30, nella sesta giornata del Gruppo E con l’obiettivo di rilanciarsi subito nelle qualificazioni agli Europei del 2027.

