Luvumbo ancora a parte, sotto osservazione Mina 

Si respirava decisamente un’altra atmosfera ieri al “Crai Sport Center” di Assemini, alla ripresa della preparazione dopo il successo di Monza. Nemmeno il tempo di festeggiare, però, o tirare il fiato considerato l’impegno con il Milan, in programma sabato dalle 20.45 a San Siro.

Fiato sospeso

Per l’occasione, l’allenatore del Cagliari Nicola spera di poter contare anche su Luvumbo, che ieri mattina si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato. Tradito da un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra nella gara contro l’Atalanta, l’attaccante angolano è comunque a un passo dal rientro. Potrebbe riaggregarsi al gruppo tra oggi e domani. Inevitabilmente sotto osservazione Mina, costretto a uscire anzitempo dal campo domenica a Monza, tra il solito fastidio al polpaccio sinistro e i postumi del dolore alla caviglia destra accusato in una caduta allo U-Power Stadium. Giusto un defaticante per il difensore colombiano, che verrà gestito giorno per giorno dallo staff tecnico insieme a quello medico sino alla rifinitura. Si è allenato regolarmente, invece, Jankto. A parte Mutandwa, a riposo Ciocci. (f.g.)

