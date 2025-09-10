Luvumbo, almeno due settimane di stop 

Niente Parma, out anche per Lecce, poi si vedrà. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto Luvumbo dopo l’infortunio con la nazionale angolana, hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra. Brutta tegola per il Cagliari, i tempi di recupero sono da valutare.

In stand by

Spera di recuperare in tempo, invece, Zappa, almeno per la panchina. Ancora ieri mattina ha svolto un lavoro personalizzato per smaltire, a sua volta, una contusione alla coscia sinistra. Ha lavorato a parte anche Pavoletti, che sicuramente non sarà tra i convocati anti-Parma. E non ci sarà chiaramente il portiere Radunovic, per il quale i tempi di recupero dall’infortunio si sono rivelati più lunghi del previsto.

L’arbitro

Sono rientrati e si sono messi da subito a disposizione dello staff tecnico rossoblù i due azzurrini Idrissi e Palestra che si sono comunque limitati a un lavoro defaticante. Atteso per oggi nell’Isola infine Mina, giusto in tempo per la rifinitura in programma domani mattina al “Crai Sport Center” di Assemini. Designato, intanto, l’arbitro per il match di sabato: sarà il romano Fourneau. (f.g.)

