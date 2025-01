Luvumbo a parte, Kingstone in gruppo 

Il lavoro dello staff medico va di pari passo con quello dello staff tecnico al “Crai Sport Center” di Assemini, dove il Cagliari sta preparando la delicatissima partita con il Milan, in programma sabato a San Siro, a partire dalle 20.45. Chirurgica in particolar modo la gestione di Mina e Luvumbo. Di nuovo in gruppo Kingstone. Si è rivelato più complicato del previsto, invece, l’infortunio di Ciocci. Davvero sfortunato il giovane portiere rossoblù che dovrà star fuori tra le quattro e le sei settimane per una lussazione alla spalla.

Ai box

Riposo assoluto ieri pomeriggio per Mina, alle prese con una distorsione alla caviglia destra, come se già non bastasse il solito fastidio al polpaccio sinistro. Il difensore colombiano (per il quale è scattata la diffida dopo l’ammonizione di Monza) conta comunque di recuperare in tempo per il match con il rossoneri freschi vincitori della Supercoppa Italiana. Fiato sospeso anche per Luvumbo, che sta smaltendo il trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra che lo aveva messo ko nella gara con l’Atalanta. Lo stesso attaccante angolano ha come obiettivo il Milan, almeno per la panchina. La preparazione ad Asseminello prosegue oggi con un allenamento mattutino. (f.g.)

